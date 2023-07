Google Chrome permet d'ajouter des sites et web apps sur l'écran d'accueil

Vous ne le savez peut-être pas, mais Apple a introduit plusieurs fonctionnalités pour les applications web avec iOS 16.4, notamment l'accès aux notifications push et l'autorisation pour les applications tierces d'ajouter des applications web à l'écran d'accueil de l'iPhone et de l'iPad. Le navigateur web de Google, Chrome, a sauté sur l'occasion et depuis deux jours, permet aux utilisateurs de créer des raccourcis de leurs sites préférés.

Google Chrome adopte les nouveautés d'iOS 16.4

Vous pouvez désormais ajouter des URL ou des progressive web apps à votre écran d'accueil. Ouvrez une page Web ou une progressive web app, appuyez sur l'icône Partager dans la barre d'adresse, puis appuyez sur "Ajouter à l'écran d'accueil".

Comme l'indique les notes de version numéro 115.0.5790.84 (la vache !), la dernière mise à jour de Google Chrome pour iOS propose une option qui permet aux utilisateurs d'ajouter des applications web à l'écran d'accueil. Cela signifie que tout le monde peut désormais enregistrer un raccourci depuis une URL pour y accéder rapidement sans devoir quitter Chrome et utiliser Safari. Auparavant, cette option était réservée au navigateur web d'Apple.



Bien entendu, cela nécessite la dernière version de Google Chrome pour iOS ainsi qu'un appareil fonctionnant sous iOS 16.4 ou une version ultérieure - les versions antérieures du système d'exploitation ne disposant pas de cette API.

Lorsqu'une application web est ajoutée à l'écran d'accueil d'iOS, vous pouvez l'ouvrir et l'utiliser comme s'il s'agissait d'une application normale, comme par exemple pour l'excellent émulateur Webrcade, ce qui signifie que vous ne serez pas redirigé vers Safari, Google Chrome ou un autre navigateur web pour l'ouvrir. Mieux, ces applications web peuvent également vous fournir des notifications push, tout comme les applications natives.



Si vous êtes sous Mac, avec macOS Sonoma, qui est disponible en version bêta et sera officiellement lancé dans le courant de l'année, il est également possible d'enregistrer des sites web en tant qu'applications web à l'aide de Safari. Certains pensent que ces changements sont une tentative d'Apple d'esquiver les accusations de pratiques anticoncurrentielles en ce qui concerne l'App Store, une sorte de sideloading au rabais.



Google Chrome pour iOS est disponible gratuitement sur l'App Store. Si vous avez déjà installé l'application, il suffit de télécharger la dernière mise à jour pour bénéficier des nouveautés.

Télécharger l'app gratuite Google Chrome