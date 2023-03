Apple lance la version finale d'iPadOS 16.4 et d'iOS 16.4

Après près de deux mois, Apple a affiné ses mises à jour d'iOS 16.4 et iPadOS 16.4 à travers quatre bêtas puis une Release Candidate. Désormais, place à la version finale pour le grand public. Cette mise à jour majeure apporte quelques nouveautés, pas mal de changements ainsi que des corrections bienvenues. Voyons tout cela ensemble.

Installer la mise à jour d'iOS 16.4 et iPadOS 16.4

Depuis quelques minutes, les clients peuvent télécharger la version finale sur iPhone et iPad. Pour profiter des nouveautés d'iOS 16.4 (nouveaux emoji, aperçus Mastodon dans iMessage, nouvelle interface Apple Music, nouvelle app Maison, format des nombres personnalisable, isolation de la voix pendant les appels, etc), il suffit de vous rendre dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si vous avez suffisamment de batterie et d'espace de stockage libre, Apple vous proposera de télécharger et d'installer iOS 16.4. Pour information, ce sera probablement l'une des toutes dernières versions avant iOS 17.

Les nouveautés iOS 16.4 et iPadOS 16.4

21 nouveaux emoji sont disponibles

L'isolation vocale pour les appels téléphoniques cellulaires. Autrefois réservé aux appels FaceTime, l'isolement de la voix donne la priorité à votre voix et bloque le bruit ambiant autour de vous, ce qui permettra des appels téléphoniques plus clairs.

La fonction de détection d'images en double s'étend à la photothèque partagée iCloud

Les autorités sanitaires peuvent désormais arrêter la prise en charge de la fonctionnalité de notifications d'exposition COVID-19 d'Apple

iMessage gère les aperçus Mastodon

Apple Music s'offre des changements d'interface

L'application Maison se refait une beauté avec une nouvelle architecture plus rapide

Vous pouvez désormais choisir le format d'affichage des nombres

De nouveaux AirPods 4 sont référencés dans iOS 16.4

De nouveaux Beats Studio Buds+ sont également mentionnés

Voici les notes de version (release notes) officielles d'iOS 16.4 pour iPhone :

Cette mise à jour introduit 21 nouveaux emoji et inclut d'autres améliorations, corrections de bugs et mises à jour de sécurité pour votre iPhone.