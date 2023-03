Nouveaux raccourcis dans iOS 16.4 / macOS 13.3 : Always-on, AirDrop, Stage Manager, VPN, ...

Outre les nouveautés visibles et les correctifs divers et variés, les mises à jour iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3 et watchOS 9.4 ajoutent une belle liste de nouvelles actions et d'améliorations à l'app Raccourcis d'Apple, disponible sur les iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Certains concernent l'écran always-on des iPhone 14 Pro, d'autre AirDrop, Stage Manager, les VPN ou encore les HomePod.

Des raccourcis bien pratiques

Il existe désormais une action Intercom pour envoyer des annonces aux HomePods de votre domicile par l'intermédiaire des appareils iOS, des actions dédiées permettant d'activer l'affichage permanent sur les iPhone 14 Pro, une action pour localiser du contenu dans l'application Livres, ou encore des options pour de se déconnecter et de mettre un Mac en veille.

"Rechercher un livre" lance une recherche dans votre bibliothèque de livres ou PDF correspondant à un titre, un auteur, un genre, une date d'achat ou un type de contenu donné sur iOS et macOS.

"Intercom" diffuse des annonces à votre domicile sur iOS et watchOS.

Régler le VPN permet de se connecter, de se déconnecter ou de régler le paramètre "À la demande" pour n'importe quel VPN sur iOS et macOS.

Régler la réception AirDrop sur Tout le monde, Contacts uniquement ou Personne sur iOS et macOS

"Régler Stage Manager" active ou désactive et modifie les réglages de Stage Manager sur iPadOS et macOS

"Régler les notifications d'annonce" active le réglage des notifications d'annonce sur iOS et watchOS

"Régler le silence des appelants inconnus" active le réglage du silence des appelants inconnus sur iOS

"Régler Night Shift" et "Régler True Tone" pour basculer les paramètres d'affichage sur iOS et macOS

"Régler l'affichage permanent" active l'affichage en permanence sur les appareils iOS pris en charge.

"Find Apps" permet de rechercher et de filtrer les applications installées sur macOS

"Trouver les affichages" trouve et filtre les affichages sur macOS

Arrêter, redémarrer et verrouiller l'affichage sont désormais disponibles sur iOS et macOS

Déconnexion, Mise en veille et Mise en veille de l'écran sont désormais disponibles sur macOS.

Des raccourcis améliorés

Plusieurs actions ont également été mises à jour. "Trouver des photos", par exemple, peut être utilisé pour trouver des enregistrements d'écran, et l'action "Obtenir un appareil" peut désormais afficher le numéro de build du système d'exploitation.

L'action Déplacer une fenêtre permet désormais de déplacer une fenêtre sur un écran sous macOS.

L'option "Autoriser les lignes multiples" de la fonction "Demande de saisie" a été ajoutée et peut être désactivée pour la saisie de texte sur une seule ligne.

"Trouver des photos" permet désormais de trouver des enregistrements d'écran

"Rechercher des contacts" filtre désormais plus précisément par date d'anniversaire

"Obtenir les détails de l'appareil" peut maintenant obtenir le numéro de build du système d'exploitation.

L'option "Obtenir les détails de l'appareil" arrondit désormais les nombres, y compris le niveau actuel de la batterie, le volume et la luminosité, afin d'éliminer les chiffres décimaux inutiles.

La fonction "Set Playback Destination" fonctionne désormais lorsqu'elle est exécutée à partir de Siri.

"Play Music" reprend à nouveau la musique en cours de lecture si aucune musique n'est transmise en entrée.

"Run AppleScript" peut désormais produire des dictionnaires en sortie d'enregistrements AppleScript

"Nothing" produit désormais une variable avec zéro élément, au lieu de ne pas produire de variable du tout

"Répéter" peut maintenant être réglé pour être exécuté 0 fois.

Ces actions et les options d'action mises à jour se trouvent dans l'app Raccourcis sur les iPhone, iPad, Mac et Apple Watch fonctionnant respectivement sous iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS Ventura 13.3 et watchOS 9.4. Voilà qui vient compléter les nombreuses possibilités comme changer automatiquement un fond d'écran, programmer un SMS ou encore remplacer Siri par ChatGPT.