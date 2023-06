iOS 16.5.1 est disponible pour tous (+ watchOS 9.5.2 et macOS Ventura 13.4.1)

Alors que le programme de bêta d'iOS 16 suit son cours, Apple vient de déployer aujourd'hui la version iOS 16.5.1 à tous les utilisateurs d'iPhone éligibles. Cette mise à jour n'apportera aucune nouveauté à votre iPhone, mais va vous assurer une meilleure sécurité et la correction de quelques bugs apparus avec iOS 16.5 et les précédentes mises à jour.

iOS 16.5.1 est disponible

Si vous possédez un iPhone qui est éligible à iOS 16, une nouvelle mise à jour vous attend, il s'agit de la version logicielle iOS 16.5.1 qui se présente comme une mise à jour de sécurité et de stabilité visant à offrir une meilleure expérience aux utilisateurs. Comme à son habitude, Apple en dit très peu à propos du contenu de la mise à jour, voici les seules informations que nous avons :

Cette mise à jour fournit des correctifs de sécurité importants et elle est recommandée pour tous les utilisateurs. Elle corrige également un problème qui empêche la charge avec l'adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB 3.

Vous pouvez installer dès maintenant iOS 16.5.1 sur votre iPhone. Pour cela, voici le chemin à prendre pour télécharger et installer la mise à jour :

Ouvrez l'application Réglages de votre iPhone

Allez dans Général

Appuyez sur Mise à jour logicielle

Lancez le téléchargement puis l'installation

Si vous préférez vous assurer que la mise à jour ne vous apportera pas de nouveaux bugs ou une faiblesse sur l'autonomie quotidienne de votre iPhone, n'hésitez pas à observer nos prochains articles. Si iOS 16.5.1 provoque des difficultés chez les utilisateurs, nous vous tiendront bien évidemment au courant !

watchOS 9.5.2 et macOS 13.4.1 sont aussi disponibles

Les utilisateurs d'Apple Watch peuvent également (en plus d'iOS 16.5.1) installer la mise à jour watchOS 9.5.2, une nouvelle version logicielle pour l'Apple Watch qui a pour objectif de corriger les derniers bugs du cycle watchOS 9.



Comme d'habitude, l'installation de la mise à jour se réalise via l'application "Watch" sur votre iPhone dans "Général" et "Mise à jour logicielle". Attention, vous devrez avoir au moins 50% de batterie et votre Apple Watch devra être placée sur son chargeur à portée de l'iPhone auquel elle est connectée en Bluetooth.



En ce qui concerne macOS 13.4.1, la mise à jour s'installe depuis les réglages système de votre Mac. Malheureusement, Apple ne précise pas non plus les corrections de bugs qui ont été réalisées. Toutefois, il est recommandé de l'installer afin d'améliorer l'expérience utilisateur.