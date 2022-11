Stage View : une app de MacPlus pour avoir un aperçu dans Stage Manager

MacPlus a annoncé une nouvelle application exclusivement destinée à Stage Manager sur macOS Ventura. Dénommée Stage View, elle ajoute une fonctionnalité basique mais très utile, à savoir un aperçu des fenêtres des applications regroupées dans le nouveau multitâche d'Apple. Une fonctionnalité également disponible sur iPadOS, mais Stage View n'est compatible qu'avec le Mac.

Selon Apple, Stage Manager offre aux utilisateurs de Mac une nouvelle façon de rester concentrés sur une tâche tout en passant d'une application ou d'une fenêtre à l'autre très facilement. Stage Manager a surtout été très critiqué au début pour son manque de flexibilité, bien que sur iPad il offre enfin des fenêtres redimensionnables et un multitâche rapide. Sur Ventura, cette nouveauté a été accompagnée par Continuity Camera pour utiliser l'iPhone comme webcam, Handoff dans FaceTime et autre Passkeys pour remplacer les mots de passe.

Concernant Stage Manager, Sergey Achadovsky de MacPlus, a expliqué les limites qu'il y voit :

Beaucoup de gens aiment vraiment Stage Manager, et beaucoup ont probablement juste regardé et ne l'utilisent plus. Stage Manager est quelque chose de radicalement nouveau. Ce produit a du potentiel, mais il n'est pas parfait. Par exemple, vous ne pouvez pas sélectionner rapidement la fenêtre souhaitée dans un groupe (pile), vous devez cliquer sur le groupe jusqu'à ce que vous trouviez la bonne fenêtre et un certain nombre d'autres défauts.