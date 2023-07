Les mises à jour iOS 16.5.1 (a) et macOS 13.4.1 (a) sont disponibles (màj)

Nouvelle mise à jour pour l'iPhone, l'iPad et le Mac. Une mise à jour d'appoint, avant tout déployée pour la sécurité des utilisateurs. Si vous possédez un appareil compatible avec les dernières versions iOS et macOS, vous êtes concerné par celle-ci.



Mise à jour du 11/07 : Apple a retiré la nouvelle version à cause d’un bug sur Safari entraînant des messages d’erreur sur des sites comme Facebook.

Mise à jour

Petite mise à jour de sécurité comme Apple en a l'habitude. Tous les utilisateurs peuvent dès à présent télécharger iOS 16.5.1 (a) pour l'iPhone et l'iPad et macOS 13.4.1 (a) pour le Mac. Rien de neuf ici, simplement des corrections de bugs et un renforcement de la sécurité générale des systèmes d'exploitation de la pomme.

Une vulnérabilité qui est bouchée par un correctif

Voici ce que déclare Apple à propos de la faille trouvée par un chercheur anonyme :

WebKit

Disponible pour : iOS 16.5.1 et iPadOS 16.5.1

Impact : Le traitement du contenu Web peut entraîner l'exécution arbitraire de code. Apple est au courant d'un rapport selon lequel ce problème a peut-être été activement exploité.

Description : Le problème a été résolu par des contrôles améliorés.

CVE-2023-37450 : un chercheur anonyme

Comment télécharger la mise à jour ?

Vous connaissez la musique, rendez-vous dans l'app Réglages via la section Général > Mise à jour logicielle. Nous conseillons bien évidemment de mettre à jour vos appareils le plus rapidement possible. Cela ne vous prendra que quelques minutes.