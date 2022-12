Apple publie la version finale du firmware iOS 16.2 et iPadOS 16.2

Il était temps, Après près de deux mois de bêtas, Apple lance enfin la version finale de son système d'exploitation mobile, iOS 16.2 pour iPhone et iPadOS 16.2 pour iPad.



Ces versions permettent à Apple de corriger les bugs et instabilités connus, tout en ajoutant quelques fonctionnalités intéressantes comme l'application Freeform, la prise en charge de Matter, les widgets médicament et sommeil, et plus encore.

C'est parti pour iOS 16.2 / iPadOS 16.2

Apple propose depuis quelques instants iOS 16.2 et iPadOS 16.2 en version finale. Tous les clients ayant un appareil compatible peuvent donc se rendre dans la rubrique Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour lancer le téléchargement et installer le dernier firmware.



Si vous ne voyez pas tout de suite la mise à jour, réessayez plus tard ou bien, carrément, redémarrez votre iPhone pour forcer le système à aller vérifier sur les serveurs d'Apple.

Les nouveautés principales d'iOS 16.2

Si l'on attend toujours l'application Apple Music Classical pour les abonnés au service de streaming musical (pourtant promise pour 2022), voici les changements majeurs apportés par iOS 16.2 et iPadOS 16.2 :

Notes de version officielles

Freeform Freeform est une nouvelle application permettant de travailler de manière créative avec des amis ou des collègues sur Mac, iPad et iPhone.

Un canevas flexible vous permet d'ajouter des fichiers, des images, des autocollants, etc.

Les outils de dessin vous permettent de dessiner n'importe où sur la toile avec votre doigt.

Apple Music Sing Une nouvelle façon de chanter avec des millions de vos chansons préférées dans Apple Music.

Les voix entièrement réglables vous permettent de faire un duo avec l'artiste original, de chanter en solo ou de mélanger les deux.

Grâce aux nouvelles paroles améliorées, il est encore plus facile de suivre la musique, battement par battement.

Protection avancée des données pour iCloud Cette nouvelle option porte à 23 le nombre total de catégories de données iCloud protégées par un chiffrement de bout en bout, y compris la sauvegarde iCloud, les notes et les photos, ce qui permet de protéger vos informations même en cas de violation des données dans le nuage.

Écran verrouillé De nouveaux réglages vous permettent de masquer le papier peint ou les notifications lorsque l'affichage Always-On est activé sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

Le widget Sommeil vous permet de visualiser vos données de sommeil les plus récentes.

Le widget Médicaments vous permet d'afficher des rappels et d'accéder rapidement à votre emploi du temps.

Centre de jeu La prise en charge de SharePlay dans Game Center pour les jeux multijoueurs vous permet de jouer avec les personnes avec lesquelles vous êtes en appel FaceTime.

Le widget d'activité vous permet de voir à quoi vos amis jouent et ce qu'ils réalisent dans les jeux, directement depuis votre écran d'accueil.

Apple TV L'application Activités en direct pour Apple TV vous permet de suivre vos équipes préférées avec des scores en direct directement sur votre écran de verrouillage ou dans Dynamic Island sur iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Accueil Amélioration de la fiabilité et de l'efficacité de la communication entre vos accessoires domestiques intelligents et les appareils Apple.

Cette mise à jour comprend également les améliorations et corrections de bogues suivantes : Une recherche améliorée dans Messages vous permet de trouver des photos en fonction de leur contenu, comme un chien, une voiture, une personne ou un texte.

Le paramètre Désactiver le masquage de l'adresse IP permet aux utilisateurs du relais privé d'iCloud de désactiver temporairement le service pour un site spécifique dans Safari.

Les articles d'actualité dans Météo affichent des informations relatives à la météo de l'endroit concerné.

Les curseurs de participation dans les notes vous permettent de voir des indicateurs en direct lorsque d'autres personnes effectuent des mises à jour dans une note partagée.

AirDrop repasse automatiquement en mode Contacts uniquement au bout de 10 minutes pour éviter les demandes de réception de contenu non souhaitées.

Optimisations de la détection des pannes sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro

Correction d'un problème qui empêchait certaines notes de se synchroniser avec iCloud après une mise à jour.

Alors, que pensez-vous de cette mise à jour importante pour iPhone et iPad ?