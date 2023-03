De nouveaux AirPods (4 ?) référencés dans iOS 16.4

La version Release Candidate d'iOS 16.4 qui a été diffusée aux développeurs ce soir semble faire contenir des références à de nouveaux AirPods. Selon @aaronp613 sur Twitter, l'ultime bêta mentionne des AirPods portant le numéro de modèle A3048 et à un boîtier portant le numéro de modèle A2968.

Alors qu'aucune rumeur n'indique à date la sortie des nouveaux AirPods dans un avenir proche, iOS 16.4 semble indiquer le contraire. Les AirPods 3 sont sortis en 2021, tandis que les AirPods Pro 2 sont arrivés fin 2022. Si il y a un modèle à mettre à jour, ce sont donc bien les AirPods 3.

Mais Apple va-t-elle déjà lancer des AirPods 4 ou bien se contenter de rafraîchir les AirPods 3 en leur attribuant un port USB-C au lieu de Lightning, afin de se conformer en amont à la nouvelle législation européenne ? Rien n'est moins sûr, la firme surprenant parfois tout le monde avec des versions que l'on attendait pas.

Exclusive: iOS 16.4 references new AirPods with the model number A3048 and a new AirPods case with the model number A2968