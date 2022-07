Quelle date de sortie pour les AirPods Pro 2, AirPods 4 et AirPods Max 2 ?

Depuis 2016, Apple a constitué une très jolie gamme d'AirPods avec, actuellement, les AirPods 2 (proches du premier modèle), les AirPods 3 (qui fait le pont entre les normaux et les Pro), les AirPods Pro (avec embouts et réduction active du bruit), et le AirPods Max (le casque haut de gamme). Si les AirPods de base en sont déjà à leur troisième génération, les autres n'ont pas encore évolué. Justement, Apple prévoit des changements dans les prochains mois avec un renouvellement de tous ses modèles. On peut donc s'attendre à voir débarquer, dans l'ordre, des AirPods Pro 2, un AirPods Max 2 et des AirPods 4.

Quand sortiront les AirPods Pro 2

Les rumeurs concernant le prochain modèle d'AirPods Pro s'enchaînent depuis plus d'un an avec notamment un design très proche des écouteurs que l'on connaît, mais avec des embouts modifiés comme l'a révélé le site 52audio, lui qui avait correctement prédit le design des AirPods 3. Le boîtier serait d'ailleurs un peu plus haut et large, probablement pour améliorer la batterie et donc l'autonomie. Au-delà de l'enrobage, Apple devrait inclure des capteurs pour le sport et le suivi respiratoire, une étude avec les AirPods Pro 2019 avait permis de montrer qu'il était déjà possible d'avoir un résultat fiable via les microphones.



Côté performances, les AirPods Pro 2 recevront une puce considérablement améliorée d'après l'analyste Ming-Chi Kuo qui a confirmé les propos de Gurman, de quoi offrir notamment la lecture audio sans perte (Lossless) grâce à une nouvelle technologie :

Nous nous attendons à ce qu'Apple lance les AirPods Pro 2 au 4T22 avec de nouveaux arguments de vente, notamment un nouveau design de facteur de forme, la prise en charge du format Apple Lossless (ALAC) et un boîtier de chargement capable d'émettre un son que les utilisateurs pourront suivre. Nous sommes optimistes quant à la demande pour les AirPods Pro 2 et estimons que les expéditions atteindront 18-20mn d'unités en 2022.



On peut donc parler d'une puce H2 avec prise en charge du Bluetooth 5.2 et du codec LC3.



Quant à la date de sortie, les AirPods Pro 2 sont prévus pour le second semestre 2022, soit dans les prochains mois. À noter que les écouteurs "Pro" d'Apple se vendent largement plus que les AirPods 3 pourtant plus récents et moins chers.

Quelle date de sortie pour le nouveau AirPods Max 2 ?

Pour le modèle haut de gamme AirPods Max, qui a été lancé fin 2020, la deuxième génération n'est pas prête d'arriver d'après les rumeurs. En effet, malgré l'ajout au catalogue de l'audio sans perte sur Apple Music, la firme n'a pas pris soin de mettre à jour son casque qui ne peut techniquement pas lire cette qualité audio, même via une connexion filaire. La prochaine évolution serait uniquement de l'ordre esthétique avec de nouveaux coloris. Gurman disait il y a deux mois :

Apple n'a que récemment rattrapé la demande pour le produit, et elle ne travaille pas actuellement sur une deuxième génération des AirPods Max, bien qu'elle ait discuté du lancement de variations de couleurs supplémentaires à l'avenir.

Si vous attendez un AirPods Max 2, il faudra être patient. On table sur fin 2023, au mieux.

Et quand verrons-nous les AirPods 4 ?

Apple vient tout juste de sortir les AirPods 3 en octobre 2021, avec un look similaire à celui des AirPods Pro mais sans les embouts.



Ces écouteurs sans fil ne disposent pas de la réduction active du bruit, mais bénéficient d'un boost dans les basses, d'une égalisation dynamique, de l'audio spatial, d'une autonomie de 6 heures et d'un boîtier de chargement MagSafe.



Les AirPods 4 sont attendus pour la mi-2023, soit dans moins d'un an. Les rumeurs sont encore maigres à ce sujet mais Apple pourrait les doter d'une réduction de bruit (moins performante que sur les Pro) et de capteurs de santé.



Le constructeur américain a eu du mal à vendre ses nouveaux écouteurs dont le prix est positionné juste entre les AirPods 2 et AirPods Pro. Les clients ont préféré se rabattre sur les derniers cités et la société a du baisser la production de 30 % de ses AirPods 3 par rapport à ses prévisions.

En tout cas, tous les AirPods sont actuellement en promotion avec les soldes d'été 2022 chez Apple.