AirPods Pro 2 : une rumeur dévoile la date approximative de sortie

Il y a 25 min

Julien Russo

Les AirPods viennent de récemment passer à leur troisième génération, la suite logique sera sans aucun doute les AirPods Pro. Alors que les écouteurs sans fil haut de gamme n'ont toujours pas eu de rafraîchissement, l'année 2022 serait celle du changement pour la gamme AirPods Pro. Une nouvelle rumeur entièrement basée sur des sources de la chaîne d'approvisionnement vient donner une indication sur leur prochaine commercialisation.

Les AirPods Pro 2 arriveront au troisième trimestre de 2022

Un nouveau rapport du journaliste Mark Gurman pour le média Bloomberg (avec Ming-Chi Kuo) affirme que les AirPods Pro sortiront bien l'année prochaine, cependant il ne faudra pas être pressé puisque ça sera au dernier trimestre de 2022 !

Le géant californien ne semble pas pressé puisqu'il estime que ses AirPods Pro actuels possèdent des arguments assez solides pour résister face à la concurrence toujours plus féroce sur le marché des écouteurs sans fil.



Cette nouvelle rumeur rejoint celle du leaker @FronTron qui avait dévoilé il y a peu qu'Apple lancerait la commercialisation de ses AirPods Pro 2 dès le second trimestre de l'année prochaine. Lui aussi ne voyait pas de disponibilité début 2022, car la conception et le développement de cette prochaine génération d'écouteurs prendraient un peu plus de temps que prévu.

À quoi s'attendre avec les AirPods Pro 2 ?

Les AirPods Pro sont déjà au-delà de ce qu'on peut espérer avec des écouteurs sans fil, ils ont le mode Transparence, la réduction active de bruit, une belle autonomie et une qualité audio exceptionnelle.

Il est tout à fait normal de se demander : "mais qu'est-ce que Apple pourrait ajouter de plus avec ses AirPods Pro 2 ?"



Tout d'abord, Apple devrait supprimer le capteur optique pour le remplacer par un capteur de détection de peau. Les ingénieurs ont remarqué que ce type de capteur était bien plus fiable pour détecter quand vos écouteurs sont dans vos oreilles et quand ils ne le sont plus. On parle ici d'une meilleure performance et réactivité.



Les AirPods Pro 2 pourraient aussi être une grande avancée pour la connectivité Localiser. En effet, Apple pourrait vous proposer de localiser directement le boîtier des AirPods Pro en cas de perte ou de vol de vos écouteurs.

Cette nouveauté pourrait d'ailleurs être intégrée dans iOS 16, dès l'année prochaine. Coïncidence, cela correspondrait avec le lancement des AirPods Pro 2...



Autre détail intéressant, une boucle magnétique pourrait être présente sur le boîtier de la prochaine génération d'AirPods Pro, cela ouvrirait la porte aux accessoiristes du monde entier pour vous vendre des accessoires afin d'accrocher votre boîtier à un sac à dos, une sacoche ou à un porte-clés !