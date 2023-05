Apple TV+ : Hijack la série avec Idris Elba dévoile sa date de sortie et plusieurs images

Après avoir publié tôt ce matin les deux premiers épisodes de la nouvelle série événement Silo sur Apple TV+, le service de streaming profite de ce coup de projecteur pour annoncer un nouveau contenu à venir et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de la série Hijack avec Idris Elba en acteur vedette. Apple dévoile la date de lancement dans le catalogue ainsi que plusieurs images inédites. Pour la bande-annonce, il va falloir patienter encore un peu !

Voici Hijack

Dès le mercredi 28 juin 2023, les abonnés Apple TV+ vont retrouver en exclusivité mondiale la nouvelle série thriller "Hijack" produite par Idris Elba, lauréat du SAG Award et nominé aux Emmy Awards. Apple proposera à ses abonnés une première saison composée de 7 épisodes avec une disponibilité des deux premiers épisodes dès le lancement.



Hijack est créée par George Kay (Lupin, Criminal) et Jim Field Smith (Criminal, Truth Seekers). On aura dans le casting (en plus d'Idris Elba) la présence d'Archie Panjabi (Snowpiercer), Christine Adams (Black Lightning), Max Beesley (Survivors), Eve Myles (Torchwood), Neil Maskell (Peaky Blinders) ou encore Jasper Britton.

Voici comment Apple présente sa nouvelle série :

Raconté en temps réel, "Hijack" est un thriller tendu qui suit le voyage d'un avion détourné alors qu'il se rend à Londres sur un vol de sept heures, et les autorités au sol se bousculent pour obtenir des réponses. Elba jouera le temps de Sam Nelson, un négociateur accompli dans le monde des affaires qui a besoin d'intervenir et d'utiliser toute sa ruse pour essayer de sauver la vie des passagers - mais sa stratégie à haut risque pourrait être sa perte. Panjabi jouera le rôle de Zahra Gahfoor, un officier de lutte contre le terrorisme qui est sur le terrain lorsque l'avion est détourné et fait partie de l'enquête. En plus d'Elba et de Panjabi, la série met en vedette Christine Adams, Max Beesley, Eve Myles, Neil Maskell, Jasper Britton, Harry Michell, Aimée Kelly, Mohamed Elsandel et Ben Miles.

Apple Studios n'est pas le seul sur ce projet, d'autres studios de production ont activement participé à la création et au tournage de la série Hijack. On retrouve par exemple Green Door Pictures, 60Forty Films et Idiotlamp Prods, Apple a pu profiter du talent et de l'originalité des équipes de ces trois studios.