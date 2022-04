Apple s'offre la série "Hijack" avec Idris Elba sur TV+

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Apple TV+ a annoncé aujourd'hui avoir décroché "Hijack", un nouveau thriller en sept parties avec Idris Elba, lauréat du SAG et nommé aux Emmy Awards. Selon que l'on découvert dans la série Luther et qui fait également les doublages dans Sonic the Hedgehog 2, sera également producteur exécutif. Il s'agit du premier projet issu de l'accord prioritaire conclu par Idris Elba avec Apple TV+ et sa société Green Door Pictures.

Un thriller tendu autour d'un détournement d'avion

Raconté en temps réel à la manière d'un certain 24 heures chrono, "Hijack" est un thriller tendu qui suit le voyage d'un avion détourné vers Londres pendant un vol de sept heures, tandis que les autorités au sol cherchent à comprendre ce qui se passe. Elba jouera le rôle de Sam Nelson, un négociateur accompli dans le monde des affaires qui doit prendre les devants et ruser pour tenter de sauver la vie des passagers - mais sa stratégie à haut risque pourrait causer sa perte.

La série est écrite par George Kay ("Lupin", "Criminal") et sera réalisée par Jim Field Smith ("Criminal", "The Wrong Mans"), qui seront tous deux également producteurs exécutifs aux côtés d'Elba, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta et Kris Thykier. "Hijack" sera produite par 60Forty Films et Idiotlamp Productions en association avec Green Door.



La série sera diffusée en avant-première aux côtés d'une offre de plus en plus large de thrillers proposés sur Apple TV+, dont "Severance", du réalisateur et producteur exécutif Ben Stiller, récemment renouvelé et acclamé par la critique, ainsi que "Shining Girls", le nouveau thriller métaphysique basé sur un roman à succès, "Disclaimer", une nouvelle série de thrillers psychologiques signé Alfonso Cuarón, lauréat de plusieurs Academy Award, Golden Globe et BAFTA, et bien plus encore.



Depuis son lancement le 1er novembre 2019, Apple TV+ a été récompensé par plus de 240 victoires et plus de 950 nominations à des prix et ce n'est pas fini, y compris le gagnant de l'Oscar du meilleur film de cette année, pour "CODA."