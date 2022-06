Apple s'offre la série "Sugar" avec Colin Farrell

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Apple TV+ annonce la nouvelle série Sugar, avec Colin Farrell et créée par Mark Protosevich.

Colin Farrell jouera le rôle principal et sera producteur exécutif, tout comme Simon Kinberg, Audrey Chon et Scott Greenberg. À priori, la firme de Cupertino a sorti le chéquier pour s'offrir l'acteur de Phone Game.

Sugar avec Colin Farrell

Voici ce que dit le communiqué de presse qui ne s'étend pas sur l'intrigue :

À l'issue d'une compétition acharnée, Apple TV+ a annoncé aujourd'hui la commande d'une série pour "Sugar", une nouvelle série qui mélange les genres, créée par le créateur et producteur exécutif Mark Protosevich ("The Cell", "I Am Legend", "Thor"). Colin Farrell ("The Batman", "True Detective", "The Lobster") sera le producteur exécutif et jouera le rôle principal.

Issue des Apple Studios, la nouvelle série sera réalisée par Fernando Meirelles, nominé aux Oscars ("City of God", "Constant Gardner", "Two Popes"), qui sera également producteur exécutif, et produite par Simon Kinberg, nominé aux Oscars et aux Emmy Awards ("X-Men", "Deadpool", "The Martian"), Audrey Chon ("Invasion", "The Twilight Zone") et Scott Greenberg ("The Guilty"). Chip Vucelich est également producteur exécutif.

© Apple - Colin Farrell

"Sugar" marque la deuxième collaboration entre Genre Films de Kinberg et Apple TV+, et sera diffusée en même temps que la série "Invasion", dont la deuxième saison a été récemment renouvelée. Si vous l'aviez raté, il s'agit d'uune série dramatique de science-fiction émouvante et axée sur les personnages, co-créée, écrite et produite par Kinberg et David Weil.



