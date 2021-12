Apple annonce la série Disclaimer, un thriller psychologique à retrouver sur Apple TV+

Il y a 3 heures

Vidéo

Julien Russo

Apple vient d'annoncer une nouvelle création originale pour son service de streaming Apple TV+. Comme à son habitude la firme de Cupertino communique quelques détails sur la synopsis et donne les noms des personnes qui seront derrière le programme, découvrez à quoi vous attendre avec la série "Disclaimer".

Prochainement sur Apple TV+

L'année 2022 s'annonce chargée en nouveauté pour les abonnés Apple TV+, plusieurs séries, films et documentaires sont en cours d'écriture et d'autres en cours de tournage. Pour l'année prochaine, l'objectif restera le même que depuis le lancement du service de streaming : proposer un choix diversifié de créations originales abordant différentes thématiques. Apple souhaite conserver son attractivité auprès de tous les profils d'abonnés.



L'une des prochaines séries Apple TV+ s'appellera "Disclaimer", le programme sera produit, écrit et réalisé dans sa totalité par le talentueux Alfonso Cuarón, un homme à la carrière impressionnante qui a participé à des films comme Gravity, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban... Cuarón a aussi obtenu le prix Lion d'or pour trois de ses films.

Dans le reste du casting, on retrouvera l'actrice Cate Blanchett (L'étrange histoire de Benjamin Button), mais aussi la présence de Kevin Kline (Last Vegas).

Dans le communiqué de presse Apple TV+, il est expliqué que la série Disclaimer est basée sur le roman éponyme de Renee Knight du même nom. Apple dévoile également à quoi s'attendre pour l'histoire de ce futur programme exclusif :

Catherine Ravenscroft, une documentariste télévisée prospère et respectée dont le travail s'est appuyé sur la révélation des transgressions cachées d'institutions longtemps respectées. Lorsqu'un roman intrigant écrit par un veuf (joué par Kline) apparaît sur sa table de chevet, elle est horrifiée de réaliser qu'elle est un personnage clé d'une histoire qu'elle espérait longtemps enterrée dans le passé. Une histoire qui révèle son secret le plus sombre. Un secret qu'elle pensait être le sien seul.

Disclaimer est produit par deux sociétés de production très populaires, on retrouve Esperanto Filmoj ainsi que Anonymous Content sur le projet.

Pour le moment, Apple ne communique pas de date de disponibilité pour la série Disclaimer, il y a fort à parier que les abonnés Apple TV+ pourront retrouver ce nouveau contenu dès l'année prochaine.



