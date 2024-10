Apple publie la bande-annonce de sa série "Before", un thriller psychologique

Après la disponibilité du film Wolfs avec le duo George Clooney et Brad Pitt ou encore la bande-annonce de la série Disclaimer, Apple ne laisse aucun répit à ses abonnés et révèle encore une nouveauté à venir prochainement dans le catalogue Apple TV+. À travers un communiqué de presse, l'entreprise a dévoilé la série "Before", un contenu qui s'annonce passionnant et rempli de rebondissements !

Les premières images de la série Before

Apple TV+ a récemment levé le voile sur la bande-annonce de son prochain thriller psychologique "Before" une série qui s'annonce captivante. Ce nouveau projet, produit et porté par Billy Crystal, célèbre acteur et réalisateur que l’on a pu voir dans le film Love Stories et la série The Comedians, promet de plonger les spectateurs dans un scénario complexe et intrigant.



Le casting est impressionnant, il réunit des talents comme Judith Light (Manhunt, The Politician), Jacobi Jupe (Peter Pan & Wendy), Rosie Perez (Your Honor, The Flight Attendant), Maria Dizzia (School Spirits, The Staircase) et Ava Lalezarzadeh (New Amsterdam).

L'histoire suit Eli, un pédopsychiatre incarné par Billy Crystal, qui tente d'aider Noah, un jeune garçon en difficulté. Au fil des épisodes, Eli découvre que ce jeune patient pourrait être lié à son propre passé, mettant ainsi en lumière des secrets enfouis et des événements perturbants.



Derrière la caméra, Sarah Thorp endosse le rôle de créatrice, showrunner, scénariste et productrice exécutive. La série est produite par Paramount Television Studios, avec une équipe de production remarquable comprenant Billy Crystal lui-même, Eric Roth (lauréat des Oscars), Adam Bernstein à la réalisation, ainsi que Jet Wilkinson à la direction de production.



Before sera une série limitée de 10 épisodes, avec un lancement mondial prévu pour le vendredi 25 octobre. Les deux premiers épisodes seront disponibles dès cette date et de nouveaux épisodes suivront chaque vendredi. La continuité de la série au-delà de cette première saison dépendra des audiences, Apple laissant la porte ouverte à une potentielle deuxième saison.