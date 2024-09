Apple publie la bande-annonce de sa série-documentaire "Earthsounds"

L'un des objectifs d'Apple TV+, c'est de proposer aux abonnés une grande diversité dans les contenus. Parmi les programmes que vous pouvez voir dans le catalogue, on retrouve quelques films et séries documentaires sur les animaux et la nature. Apple a déjà publié Tiny World ou encore Earth At Night In Color, des contenus qui ont le talent de nous transporter vers d'autres univers et d'approfondir nos connaissances personnelles. Sur cette même voie, Apple va bientôt proposer "Earthsounds", une toute nouvelle série documentaire qui s'annonce passionnante !

Découvrez Earthsounds qui arrive demain sur Apple TV+

Dès demain, les abonnés Apple TV+ vont pouvoir découvrir une nouvelle série : Earthsounds. Racontée par Tom Hiddleston, lauréat du Golden Globe et nominé aux Emmy Awards, le programme sera divisé en 12 parties pour vous permettre "d'écouter notre planète comme jamais auparavant". Pour ce nouveau contenu, Apple a révélé que le tournage a duré plus de 1000 jours sur une période de trois ans et demi, les équipes du tournage ont documenté plus de 3000 heures d'audio et filmées dans 20 pays sur les 7 continents.



Des statistiques qui montrent le temps qu'il a fallu pour proposer Earthsounds et les moyens financiers qui ont été mis sur la table pour permettre à cette incroyable série-documentaire de voir le jour !

Voici comment Apple présente sa nouvelle série exclusive :

"Earthsounds" voyage vers des habitats spectaculaires, y compris la forêt tropicale du Queensland, la plate-forme de glace de l'Antarctique, les dunes namibiennes, les récifs coralliens tropicaux et plus encore. Les découvertes et les enregistrements rarement entendus de la série comprennent des léopards des neiges chantant des chansons d'amour, le bavardage intime de poussins d'autruche de l'intérieur de leurs œufs, des araignées musicales, les appels de parade nuptiale du morse sous-marin et plus encore. Mais ce ne sont pas seulement les animaux qui font des bruits inhabituels. La série capture également les sons secrets envoûtants de notre planète, y compris le bourdonnement des déserts, les arbres à boire et le mystérieux buzz des aurores boréales.

Earthsounds est un programme qui va vous en mettre plein les yeux, mais qui va aussi vous faire découvrir des sons que vous n'avez probablement jamais entendu auparavant. Pour le narrateur Tim Hiddleston, participer à cette série-documentaire a été incroyable et marquera à jamais sa carrière, il a expliqué :

J'ai adoré raconter « Earthsounds ». Offspring Films et Apple TV+ ont créé quelque chose de totalement unique. Voir et entendre le monde naturel dans des détails aussi extraordinaires et intimes est tout à fait passionnant. Cela inspire l'émerveillement.

Comme le mentionne Hiddleston, la série-documentaire a été produite par l'équipe primée d'Offspring Films avec la présence d'Alex Williamson et Isla Robertson au poste de la production. Apple nous donne rendez-vous dès demain pour découvrir Earthsounds sur Apple TV+, bien sûr vu les paysages magnifiques qui sont montrés dans la série, un écran 4K est vivement recommandé pour profiter pleinement du documentaire.