Apple TV+ dévoile le trailer de la série Hijack avec Idris Elba

La bande-annonce du prochain thriller d'Apple, intitulé "Hijack" et mettant en vedette Idris Elba en tant qu'acteur principal et producteur exécutif, vient d'arriver sur YouTube. Une nouvelle série à suspense très attendue qui sera lancée le mois prochain sur la plateforme.

Voici la série Hijack

Apple TV+ a dévoilé la bande-annonce de "Hijack", un thriller qui s'annonce grandiose dont Idris Elba, lauréat d'un SAG Award et nominé aux Emmy Awards, en est la vedette et le producteur exécutif. La série, créée par George Kay ("Lupin", "Criminal") et Jim Field Smith ("Criminal", "Truth Seekers"), qui ont également écrit et réalisé respectivement les épisodes, comprendra sept épisodes et mettra également en vedette Archie Panjabi ("The Good Wife", "Snowpiercer", "Blindspot"), lauréate d'un Emmy Award et d'un NAACP Image Award.

© Apple TV+

La série "Hijack" fera ses débuts sur Apple TV+ le mercredi 28 juin 2023, avec la diffusion des deux premiers épisodes, suivis d'un nouvel épisode chaque mercredi jusqu'au 2 août.

Racontée en temps réel, "Hijack" est un thriller tendu qui suit le voyage d'un avion détourné pendant un vol de sept heures à destination de Londres, tandis que les autorités au sol se démènent pour obtenir des réponses. Elba incarnera le personnage de Sam Nelson, un négociateur chevronné dans le monde des affaires qui doit intervenir et utiliser toutes ses astuces pour tenter de sauver la vie des passagers, mais sa stratégie à haut risque pourrait bien être sa perte. Panjabi jouera le rôle de Zahra Gahfoor, une agente antiterroriste qui se trouve au sol au moment du détournement de l'avion et participe à l'enquête. La série mettra également en vedette Christine Adams, Max Beesley, Eve Myles, Neil Maskell, Jasper Britton, Harry Michell, Aimée Kelly, Mohamed Elsandel et Ben Miles.

Voici la vidéo trailer de la série Hijack :

La série "Hijack" est produite par 60Forty Films, la société de production fondée par les producteurs exécutifs Jamie Laurenson et Hakan Kousetta ("Slow Horses", "The Essex Serpent"), dans le cadre de leur accord exclusif avec Apple TV+. La série est également une production de la société de production de Kay et Field Smith, Idiotlamp Productions, et marque la première série issue de l'accord de premier regard entre Elba et sa société Green Door Pictures avec la firme de Cupertino. En plus de l'écriture et de la réalisation, Kay et Field Smith sont tous deux producteurs exécutifs aux côtés d'Elba, Laurenson, Kousetta et Kris Thykier.