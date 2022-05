La série The Essex Serpent avec Claire Daines est disponible sur  TV+

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

The Essex Serpent est disponible dès maintenant sur Apple TV+, avec Tom Hiddleston dans le rôle du pasteur Will Ransome et Claire Danes dans celui de Cora Seaborne. Une ville de l'Essex est enveloppée de mystère lorsque les rumeurs d'un serpent mythique prennent de l'ampleur suite à la disparition d'une jeune fille. La série limitée est basée sur un livre de Sarah Perry. Rappelons également que Claire Danes a remplacé avant le début du tournage Keira Knightley qui devait normalement détenir le rôle principal dans la série.

Qu'est-ce quoi The Essex Serpent ?

Dans l'Angleterre victorienne, les habitants d'une petite ville de l'Essex croient qu'ils sont hantés par un serpent de mer. Le pasteur Will Ransome (Hiddleston) n'en démord pas : comment une telle créature peut-elle exister ? Cette curieuse mise en place permet un conflit intéressant entre religion, science et superstition, et contraste avec les temps modernes.



Le personnage de Claire Danes (Homeland), Cora, s'installe dans les marais pour tenter d'apercevoir le serpent et obtenir la preuve de son existence. Cependant, dès son arrivée, ses yeux tombent sur Will Ransome, et l'histoire prend une tournure profondément romantique.



Le casting comprend également la présence de Frank Dillane (Sense 8), Hayley Squires (Moi, Daniel Blake), Clémence Poésy (Tenet) ainsi que Jamael Westman (Anne Boleyn).

Comment regarder The Essex Serpent ?

The Essex Serpent est diffusé exclusivement sur Apple TV+. Vous pouvez vous abonner au service de streaming d'Apple pour 4,99 € par mois ; il est également disponible dans les offres groupées telles que Apple One.



Apple TV+ est disponible via l'application TV sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Vous pouvez également télécharger l'application TV sur des plateformes tierces, notamment Amazon Fire TV, les clés Roku, PlayStation, Xbox, les téléviseurs intelligents, etc.



The Essex Serpent est une série limitée en six épisodes. Les deux premiers épisodes sont disponibles dès aujourd'hui. Le reste de la saison sera diffusé chaque semaine, tous les vendredis, jusqu'au 10 juin.