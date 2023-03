Apple TV+ dévoile la date de sortie et des images de la série "Platonic"

On n'a jamais le temps de se reposer avec Apple TV+, quand il n'y a plus de nouveaux contenus, le service de streaming réapprovisionne rapidement son catalogue avec une nouvelle série. Le géant californien vient de dévoiler plusieurs informations intéressantes sur la série "Platonic" qui remettra en avant le duo Seth Rogen et Rose Byrne.

Ça débarque bientôt

Apple TV+ vient d'annoncer la sortie prochaine de sa toute nouvelle série originale "Platonic", avec les acteurs Seth Rogen et Rose Byrne en vedette. Cette série, produite en collaboration avec Sony Pictures Television, sera disponible dès le 24 mai 2023 en exclusivité mondiale sur le service de streaming d'Apple. Le casting de la série inclura Luke Macfarlane (Supergirl), Tre Hale, Carla Gallo (Bones) et Andrew Lopez qui auront tous un rôle important dans la série.



"Platonic" suit l'histoire de deux anciens meilleurs amis (joués par Seth Rogen et Rose Byrne), qui se retrouvent après une longue période de séparation. Leur amitié se transforme alors en une relation dévorante, déstabilisant leur vie de manière hilarante.

Seth Rogen et Rose Byrne ne seront pas seulement les acteurs principaux de la série, ils gèreront aussi la production exécutive du programme, apportant ainsi leur créativité à la production.



Les abonnés Apple TV+ pourront profiter d'une première saison de 10 épisodes, avec une diffusion hebdomadaire d'un nouvel épisode à partir du 24 mai 2023. Cette série marque le retour de la complicité exceptionnelle entre les deux acteurs, après leur collaboration sur les films "Nos pires voisins" et "Nos pires voisins 2".