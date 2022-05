Les AirPods Pro 2 sortiront à l’automne, pas de AirPods Max 2 de sitôt

Medhi Naitmazi

Apple prévoit de lancer les AirPods Pro 2 cet automne. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, les écouteurs de nouvelle génération seront dotés d'un nouveau design, d'une meilleure qualité audio et d'une éventuelle intégration de la santé. Le journaliste évoque également le casque AirPods Max qui devrait proposer de nouvelles couleurs.

Bientôt les AirPods Pro 2

Comme l'écrit Gurman dans sa dernière newsletter "Power On" :

Attendez-vous à voir les nouveaux AirPods Pro à l'automne. Le modèle actuel est sur le marché depuis l'automne 2019, donc les batteries sont déjà probablement en difficulté pour certains adopteurs précoces. Attendez-vous également à un rafraîchissement des AirPods Max avec de nouvelles couleurs (et, nous l'espérons, une baisse de prix - 550 $, c'est absurde pour ces écouteurs).

Les AirPods Pro n'ont pas été rafraîchis depuis leur lancement en 2019, et de multiples rumeurs ont suggéré une sortie cette année. L'affirmation de Gurman concorde avec les informations précédemment partagées par l'analyste Ming-Chi Kuo, qui a déclaré qu'un lancement aurait lieu au cours du second semestre de l'année. Les nouveaux AirPods Pro 2 pourraient présenter un design plus compact qui supprime la tige, associé à un nouveau boîtier de chargement et à une prise en charge audio sans perte sur un nouveau protocole. Le design serait inspiré de celui des derniers Beats Fit Pro.

Et le AirPods Max 2 ?

Quant aux AirPods Max, Apple ne travaillerait actuellement pas sur un modèle de deuxième génération des écouteurs supra-auriculaires lancés en décembre 2020. Au lieu de cela, Apple travaillerait sur de nouvelles options de couleur. Selon le journaliste américain, les nouvelles couleurs sont toujours en cours d'élaboration, mais aucun calendrier de sortie n’est encore arrêté. Pas sûr que de nouvelle couleurs suffisent à relancer les ventes. Une baisse de prix aurait été la bienvenue, même si les promos sur les AirPods ne sont pas rares.