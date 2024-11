N'attendez pas les AirPods Max 2 de sitôt

Apple ne prévoit pas de sortir des AirPods Max 2 prochainement. La situation du marché actuel couplée à la récente mise à jour USB-C du casque font qu'une toute nouvelle génération n'est pas à l'ordre du jour.

AirPods Max 2 : pas au programme

Le 9 septembre dernier, Apple a dévoilé une version remaniée de ses AirPods Max de première génération. En plus des nouveaux coloris et de l'audio spatial personnalisé, la principale nouveauté de ce modèle réside dans la connectique, avec le remplacement du port Lightning par un port USB-C.



Une façon d'uniformiser sa gamme maintenant que le port Lightning est interdit dans l'UE. Cette annonce a déçu de nombreux clients qui espéraient une véritable nouvelle version. Malheureusement, Apple n'aurait apparemment pas l'intention de se lancer dans le développement des AirPods Max de deuxième génération.

Selon Mark Gurman, Apple n'a pas de projets significatifs pour améliorer les AirPods Max après l'introduction du modèle USB-C en 2024. La marque se satisfait du marché actuel, qui n'est ni exceptionnel ni catastrophique. Le constat est simple : les ventes ne sont pas suffisamment élevées pour justifier le développement d'un nouveau modèle dans un futur proche, mais elles sont assez satisfaisantes pour maintenir la gamme actuelle.



Après plus de quatre ans sur le marché, les AirPods Max commencent à accuser un certain retard technologique. Plusieurs améliorations pourraient justifier la sortie des AirPods Max 2 sans même avoir besoin de modifier leur design : l'intégration de la nouvelle puce H2 des AirPods 4, une meilleure autonomie, une réduction de bruit active plus performante, la fonctionnalité de test d'audition des AirPods Pro 2, ainsi qu'une nouvelle pochette de rangement/rechargement. Ces améliorations apporteraient des bénéfices significatifs aux utilisateurs tout en maintenant l'esthétique appréciée des AirPods Max actuels.