Soldes d'été 2022 : les meilleures promos Apple et geek

Les soldes d'été 2022 ont démarré en France, un moment idéal afin de préparer les vacances et même la rentrée scolaire de septembre. Encore une fois, la high-tech est l'une des catégories les plus prisées, les produits Apple conservant la faveur des clients. Mais Apple n'est pas la seule à baisser les prix de ses téléphones, tablettes, ordinateurs, montres, enceintes, casques et plus encore.



Evidemment, l'iPhone, l'iPad, les AirPods, l'Apple Watch, les Mac et autres produits de l'univers Apple sont très demandés, à commencer par les Mac M1, les AirPods ou les iPhone 13. Mais il y a aussi de bonnes affaires sur des PC de gamers, des TV, des casques, des accessoires, des livres, des jeux vidéos, des drones, des enceintes, etc.

Comme chaque année, nous avons fait le tour du net pour dénicher les plus belles promotions chez la Fnac, Amazon, Boulanger, Rakuten, Darty ou encore RueDuCommerce.



L'article sera mis à jour régulièrement en fonction des réductions qu'on repèrera.



Màj x5.

Les soldes d'été 2022

Les forfaits 4G/5G

Les apps

AirPods en promo

iPhone en promo

iPad en promo

Apple TV en promo

Apple TV 4K 32 Go : 179€ (219€) chez RueDuCommerce



Mac en promo

Apple Watch en promo

AirTags en promo

Traqueur Apple AirTag : 29€ (35€) sur Amazon

Consoles et jeux en promo

Casques et enceintes en promo

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds2 à 119€ (149€)

(149€) Les écouteurs Powerbeats Pro 2020 à 179€ (249€)



(249€) Le casque Sony WH-H910N à 153€ (299€)

(299€) Le casque Sony XM4 2022 à 279€ ( 329€)



329€) Le casque Bose QC 35 II avec micro à 209€ (329€)

(329€) Le casque Beats EP filaire à 79€ (99€)

(99€) Le casque Sony XM3 à 252€ (349€)



(349€) La barre de son de Bose TV Speaker à 239€ au lieu de 299€



Promos Android

Samsung Galaxy S22 128 Go : 784€ (859€)

(859€) Samsung Galaxy SM-A325F/DS 128 Go : 210€ (299€)

(299€) HUAWEI P40 Lite 128 Go à 178€ (449€)

(449€) OnePlus Nord 2 5G : 349€ (399€)

(399€) Lenovo Tab 11 à 249€ (279€)

Promos Domotique, PC, TV et drone

La balance Withings Body+ à 84€ au lieu de 99€



à 84€ au lieu de 99€ MICROSOFT SURFACE GO 3 / 128 SSD à 579€



La caméra Xiaomi 360° Home Security 2K Pro à 49€ au lieu de 59,99€

au lieu de 59,99€ Le drone DJI Mavic Mini SE à 299€ au lieu de 399€

au lieu de 399€ Le disque SSD WD Blue - SN550 - 1To - M.2 NVMe à 89€ au lieu de 133€

au lieu de 133€ Le disque SSD Sabrent Rocket 500 Go PICe 4.0 à 89€ au lieu de 149

au lieu de 149 Novoo Hub Multimédia USB-C HDMI 4K USB-A pour MAC / PC à 29€ au lieu de 35€



Télévisions

TV LED PHILIPS 50PUS8546 THE ONE ANDROID TV à 749€ au lieu de 899€

au lieu de 899€ TV LED SAMSUNG QE32LS03TC 2021 à 499€ au lieu de 599€

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.