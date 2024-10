Nouveau Prime Day 2024 : les meilleures promotions Apple et geek !

AirPods Pro 2 avec boîtier de charge USB-C



Les AirPods Pro 2, équipés de la puce H2 d'Apple, offrent des performances audio améliorées, avec une réduction du bruit plus intelligente, un son tridimensionnel de qualité supérieure et une autonomie prolongée. Un transducteur et un amplificateur sur mesure produisent des aigus cristallins et des basses riches. L'Audio adaptatif ajuste automatiquement entre la Transparence et la Réduction active du bruit selon votre environnement. La Réduction active du bruit est deux fois plus efficace que celle de la génération précédente, et la Détection des conversations optimise les interactions. Le Volume personnalisé ajuste l'écoute en temps réel pour une expérience optimale.



Prix : disponible dès maintenant à 217€ au lieu de 279€ (-22%)

MacBook Air M2



Le très performant MacBook Air M2 est une excellente offre pour les clients qui trouvent en lui le meilleur rapport qualité / prix du constructeur et même du marché. La puce Apple Silicon, baptisée M2, améliore les performances, l'autonomie et la gestion de la chaleur. Trois fois plus puissant que les modèles sous Intel, l'ordinateur est aussi deux fois plus endurant avec 20 heures d'autonomie et ne chauffe pas. Mieux, il ne fait aucun bruit. Pour vous en convaincre, nous l'utilisons au quoditien (en plus d'un modèle M3 qui ne change pratiquement rien). Il a vraiment dépoussiéré la gamme avec son design bord à bord et son bouton Touch ID pour simplifier connexion et paiement.



Prix : disponible dès maintenant à 999€ au lieu de 1199€ (-17%)

Apple Pencil (2ème Génération)



L'Apple Pencil 2 pour iPad Pro offre une expérience premium pour dessiner, prendre des notes ou annoter des documents. Il se fixe magnétiquement à l'iPad Pro et se recharge sans fil, toujours prêt à l'emploi. Un simple double-tap permet de changer d'outil facilement. Compatible avec plusieurs générations d'iPad Pro, iPad Air et iPad mini, il utilise la connexion Bluetooth pour une intégration fluide.



Prix : disponible dès maintenant à 99€ au lieu de 149€ (-34%)

Samsung Galaxy S24 Plus



Le Galaxy S24+ est l'un des nouveaux smartphones premium de Samsung, offrant un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une fluidité exceptionnelle grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3, il promet des performances ultra-rapides et une autonomie améliorée. Son appareil photo principal de 50 MP garantit des photos nettes et détaillées, même en basse lumière. Le tout avec une bonne dose d'IA.



Prix : disponible dès maintenant à 1089€ au lieu de 1289€ (-16%)

INIU Batterie Externe 10 000 mAh



La batterie externe INIU offre une charge rapide et sûre, avec une garantie de 3 ans. Elle charge les appareils 3 fois plus vite grâce aux technologies PD 3.0 et QC 4+. Elle possède un support de téléphone intégré et peut charger tous types d'appareils, y compris les plus petits comme les AirPods. Le pack comprend une Power Bank 10000 mAh, un câble USB C, un manuel, une pochette de voyage, une garantie de remboursement de 30 jours et un support technique à vie.



Prix : disponible dès maintenant à 18,02€ au lieu de 23,99€ (-25%)

Tile Mate (2022) Localisateur d’article Bluetooth, Portée de 60 m



Le Tile Mate est un traqueur d'objets polyvalent, principal concurrent de l'AirTag d'Apple. Il permet de retrouver facilement des objets du quotidien comme les clés ou les sacs, grâce à une application disponible sur Android et iOS. Si l'objet est à portée Bluetooth, il peut être localisé en le faisant sonner, et si l'objet est hors de portée, sa dernière localisation est affichée sur une carte. Il permet également de retrouver un téléphone en appuyant deux fois sur le bouton du Tile, même en mode silencieux. Le Tile est compatible avec plusieurs assistants vocaux et résistant à l'eau.



Prix : disponible dès maintenant à 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)



Amazon Smart Plug (Prise connectée WiFi)



L'Amazon Smart Plug est une prise connectée WiFi qui fonctionne avec Alexa, permettant le contrôle vocal de tout appareil branché. Vous pouvez programmer des appareils comme des lumières ou une cafetière pour s'allumer ou s'éteindre automatiquement, ou les contrôler à distance. L'installation est simple, sans besoin de hub, et la gestion se fait via l'application Alexa, avec la possibilité de créer des routines et des horaires.



Prix : disponible dès maintenant à 10,99€ au lieu de 24,99€ (-56%)



Porte Clé Compatible avec AirTag



Ce porte-clé compatible AirTag est fabriqué en silicone de haute qualité, durable et non toxique, offrant une protection efficace contre les rayures et les chocs. Il permet d'accrocher facilement l'AirTag à des objets comme un collier de chien, des clés ou des bagages, facilitant leur suivi. Léger et pratique, il permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de l'AirTag sans retirer l'étui.



Prix : disponible dès maintenant à 8,49€ au lieu de 9,99€ (-15%)

Belkin BoostCharge Chargeur Secteur 3 Ports USB-C avec PPS de 67 W



Ce chargeur USB-C multiport offre une recharge rapide avec la technologie USB-C PD 3.0, permettant de recharger un iPhone 14 Pro à 50 % en 25 minutes ou un Samsung Galaxy S23 Ultra en 23 minutes. Il délivre jusqu'à 67 W via un seul port pour des appareils comme un MacBook, et permet la recharge simultanée de plusieurs appareils grâce à ses trois ports USB-C (25 W + 20 W + 20 W). Compact et durable, il est parfait pour les déplacements, tout en garantissant la sécurité des appareils avec une garantie de 2 ans et une conception respectueuse de l'environnement.



Prix : disponible dès maintenant à 24,99€ au lieu de 38,90€ (-36%)

Bose QuietComfort SC Casque sans Fil à réduction de Bruit



Ce casque sans fil Bose QuietComfort offre une réduction de bruit efficace, combinant des technologies actives et passives pour vous isoler des distractions. Son confort est assuré par des coussinets moelleux et un arceau stable. Il dispose de deux modes d'écoute : Quiet pour une réduction maximale du bruit et Aware pour rester conscient de votre environnement. Son égaliseur réglable permet un contrôle précis du son et sa batterie offre jusqu'à 24 heures d'autonomie, avec une charge rapide en 15 minutes. Il est équipé d'un câble avec microphone intégré et d'une connexion multipoint pour basculer facilement entre plusieurs appareils.



Prix : disponible dès maintenant à 179,95€ au lieu de 359,99€ (-50%)

Belkin BoostCharge Socle de Recharge 3-en-1 aimanté et Pliable Qi2



Cette station de charge compatible Qi2 offre une recharge rapide jusqu'à 15 W pour iPhone et appareils compatibles Qi2, deux fois plus rapide que les chargeurs classiques. Son design pliable et ajustable en fait un accessoire pratique pour la maison ou le bureau. Elle permet de recharger simultanément un iPhone, une Apple Watch et des AirPods, avec une LED indiquant l'état de recharge des AirPods. Le chargeur prend en charge le mode veille d'Apple et est livré avec un adaptateur secteur de 36 W et un câble USB-C. Il est compatible avec des coques de moins de 3 mm, garantissant une recharge sécurisée.



Prix : disponible dès maintenant à 79,99€ au lieu de 119,99€ (-33%)

Netatmo - Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent



Ce détecteur de monoxyde de carbone connecté surveille en temps réel les émissions de monoxyde de carbone provenant de vos appareils à combustion. Il émet une alarme sonore de 85 dB et envoie une notification sur smartphone en cas de danger. Il dispose d'une batterie d'une durée de vie de 10 ans et d'une fonction Auto-Test qui vérifie l'état du détecteur. Facile à installer, il fonctionne de manière autonome sans besoin d'une box domotique et est compatible avec HomeKit pour communiquer avec d'autres objets connectés.



Prix : disponible dès maintenant à 64,99€ au lieu de 99,99€ (-35%à

SATECHI Support de Chargement sans Fil Magnétique2-en-1 en Aluminium



Ce support 2-en-1 offre une recharge magnétique sans fil pour iPhone (7.5W) et un coussin de charge pour AirPods Pro (5W). Il permet de maintenir l'iPhone 13 de manière surélevée, avec un support ajustable pour une utilisation mains libres. Le tapis de charge inclut une rainure pour sécuriser les AirPods et éviter les glissements. Il est compatible avec plusieurs modèles d'iPhone et d'AirPods, mais n'est pas recommandé pour les iPhone 14 Pro Max et 13 Pro Max en raison de leur poids. Un câble USB-C est inclus, mais l'adaptateur secteur (18/20W) est vendu séparément.



Prix : disponible dès maintenant à 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

(Pack de 2 ampoules) Tapo Ampoule Connectée WiFi, Ampoule LED E27 Multicolore



Ce pack de 2 ampoules connectées est compatible avec Amazon Alexa, Google Home, et Siri Raccourcis pour un contrôle vocal pratique. Elles permettent une réduction d'énergie de 89 % tout en maintenant une luminosité de qualité. Avec 16 millions de couleurs disponibles, vous pouvez ajuster l'ambiance selon vos envies. L'application Tapo permet de contrôler les ampoules à distance, de créer des programmations et d'activer les modes lever/coucher du soleil. Elles sont idéales pour sécuriser votre maison en simulant une présence lors de vos absences, et ne nécessitent aucun hub pour la configuration.



Prix : disponible dès maintenant à 12,47€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Nouvelle Ring sonnette vidéo sans fil (Battery Video Doorbell) + Caméra intérieure (Indoor Cam 2e gén.)



Ce pack de sonnette connectée avec caméra d'intérieur Ring offre une protection optimale pour surveiller votre propriété. La sonnette vidéo sans fil est facile à installer en environ 5 minutes et fournit une vidéo HD 1440p avec vision nocturne en couleur pour une vue claire, même la nuit. Vous pouvez définir des zones de confidentialité pour bloquer certaines parties de votre vue, et utiliser les "Réponses rapides" pour répondre avec des messages pré-enregistrés. Les notifications sont personnalisées pour les personnes et colis détectés. L'application Ring permet de gérer tous les appareils et d'accéder aux fonctionnalités de vidéo en direct et d'audio bidirectionnel, avec la possibilité de souscrire à Ring Protect pour sauvegarder et partager les enregistrements.



Prix : disponible dès maintenant à 69,99€ au lieu de 159,98€ (-56%)