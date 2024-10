Jour 2 du Prime Day 2024 : les promotions sont de plus en plus agressives !

AirPods Pro 2 avec boîtier de charge USB-C



Les AirPods Pro 2, équipés de la puce H2 d'Apple, offrent des performances audio améliorées, avec une réduction du bruit plus intelligente, un son tridimensionnel de qualité supérieure et une autonomie prolongée. Un transducteur et un amplificateur sur mesure produisent des aigus cristallins et des basses riches. L'Audio adaptatif ajuste automatiquement entre la Transparence et la Réduction active du bruit selon votre environnement. La Réduction active du bruit est deux fois plus efficace que celle de la génération précédente, et la Détection des conversations optimise les interactions. Le Volume personnalisé ajuste l'écoute en temps réel pour une expérience optimale.



Prix : disponible dès maintenant à 217€ au lieu de 279€ (-22%)

Amazon Smart Air Quality Monitor



L'Amazon Smart Air Quality Monitor permet de surveiller facilement la qualité de l'air dans votre maison en mesurant cinq facteurs clés : particules fines (PM 2.5), composés organiques volatils (COV), monoxyde de carbone (CO), humidité et température. Un voyant LED et l'application Alexa vous donnent un aperçu clair de l'état de l'air. En cas de mauvaise qualité, vous recevez des notifications via Alexa ou sur votre téléphone. Vous pouvez également configurer des routines pour activer des appareils comme les purificateurs d'air ou ventilateurs lorsque l'air devient pollué.



Prix : disponible dès maintenant à 49,99€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Echo Buds (2e génération)



Les Echo Buds sont des écouteurs sans fil offrant un son stéréo de haute qualité avec réduction active du bruit et trois microphones intégrés pour une expérience immersive. Confortables et résistants à l'eau (IPX4), ils sont idéaux pour le sport. Compatibles avec Alexa, Siri et Google Assistant, ils permettent un contrôle vocal mains libres pour écouter de la musique ou gérer des tâches. Avec une autonomie de 5 heures par charge et jusqu'à 15 heures avec le boîtier, ils disposent également d'une charge rapide de 15 minutes pour 2 heures d'écoute. Ces écouteurs intègrent des fonctionnalités de confidentialité via l'application Alexa.



Prix : disponible dès maintenant à 58,99€ au lieu de 139,99€ (-58%)

Apple Magic Mouse



La Magic Mouse est une souris sans fil rechargeable, se connectant via Bluetooth à votre Mac ou iPad sans nécessiter de piles. Sa surface Multi-Touch permet de réaliser facilement des gestes comme le balayage et le défilement. Dotée d'une autonomie de plusieurs semaines, elle est livrée avec un câble USB-C vers Lightning pour la recharge. Prête à l'emploi dès le déballage, elle s'associe rapidement à vos appareils pour une utilisation immédiate.



Prix : disponible dès maintenant à 55€ au lieu de 85€ (-33%)

Multiprise Connectée (Type E), 16A Multiprise WiFi Compatible avec Apple HomeKit, Alexa et Google Home (4 Prises AC et 4 Ports USB)



La multiprise connectée Meross est compatible avec Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Home, permettant le contrôle vocal de chaque prise. Elle peut être commandée à distance via l'application Meross ou Maison d'Apple, sans besoin de hub supplémentaire. La fonction de programmation permet d'automatiser l'activation ou la désactivation des appareils pour optimiser l'énergie. Elle dispose de 4 prises contrôlables individuellement et de 4 ports USB-A gérés en groupe. Avec une protection anti-surcharge et un boîtier ignifugé, elle assure la sécurité des équipements connectés.



Prix : disponible dès maintenant à 34,64€ au lieu de 44,99€ (-23%)

Apple Magic Keyboard pour iPad Pro 11 Pouces (4ᵉ génération) et iPad Air (5ᵉ génération)



L'Apple Magic Keyboard pour iPad Pro 11 pouces (4ᵉ génération) et iPad Air (5ᵉ génération) est un clavier haut de gamme conçu pour une utilisation fluide avec iPadOS, intégrant les gestes Multi-Touch et un curseur. Son inclinaison ajustable offre un angle de vision optimal, et il dispose d'un port USB-C pour recharger l'iPad tout en libérant le port principal pour d'autres accessoires. Le clavier se replie pour protéger à la fois l'avant et l'arrière de l'iPad, idéal pour les déplacements.



Prix : disponible dès maintenant à 299€ au lieu de 349€ (-14%)

Amazon Smart Plug (Prise connectée WiFi)



L'Amazon Smart Plug est une prise connectée WiFi qui fonctionne avec Alexa, permettant le contrôle vocal de tout appareil branché. Vous pouvez programmer des appareils comme des lumières ou une cafetière pour s'allumer ou s'éteindre automatiquement, ou les contrôler à distance. L'installation est simple, sans besoin de hub, et la gestion se fait via l'application Alexa, avec la possibilité de créer des routines et des horaires.



Prix : disponible dès maintenant à 10,99€ au lieu de 24,99€ (-56%)

beats Solo Buds – Écouteurs Bluetooth sans Fil



Les Beats Solo Buds offrent jusqu’à 18 heures d’autonomie, avec la technologie Fast Fuel permettant 1 heure d’écoute après seulement 5 minutes de charge. Conçus avec une architecture acoustique personnalisée, ils délivrent un son puissant et clair typique de Beats, tout en étant compact grâce à leur petit étui. Les transducteurs à deux couches minimisent la distorsion et améliorent la qualité sonore, tandis que les évents découpés au laser assurent un confort optimal en réduisant la pression. Ils peuvent être rechargés directement depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur.



Prix : disponible dès maintenant à 64,99€ au lieu de 89,95€ (-28%)

Aqara Serrure Connectée U200 avec Clavier à Empreinte Digitale



La serrure connectée Aqara U200, compatible avec Apple HomeKit via Matter, offre une sécurité renforcée avec des options de déverrouillage variées : empreinte digitale, mot de passe, clé Apple Home, et plus. Elle permet une gestion à distance grâce à Thread et propose des mots de passe temporaires pour un accès sécurisé. Le verrouillage automatique et les alertes d’autoprotection assurent la sécurité de votre domicile, tandis que la batterie rechargeable offre jusqu’à 6 mois d'autonomie. L'installation est simple et le clavier résistant aux intempéries convient pour une utilisation extérieure.



Prix : disponible dès maintenant à 199,99€ au lieu de 269,99€ (-26%)

Bose QuietComfort SC Casque sans Fil à réduction de Bruit



Ce casque sans fil Bose QuietComfort offre une réduction de bruit efficace, combinant des technologies actives et passives pour vous isoler des distractions. Son confort est assuré par des coussinets moelleux et un arceau stable. Il dispose de deux modes d'écoute : Quiet pour une réduction maximale du bruit et Aware pour rester conscient de votre environnement. Son égaliseur réglable permet un contrôle précis du son et sa batterie offre jusqu'à 24 heures d'autonomie, avec une charge rapide en 15 minutes. Il est équipé d'un câble avec microphone intégré et d'une connexion multipoint pour basculer facilement entre plusieurs appareils.



Prix : disponible dès maintenant à 179,95€ au lieu de 359,99€ (-50%)

Echo Auto (2e génération)



Cet accessoire Alexa mains-libres est conçu pour la voiture, avec 5 microphones intégrés pour capter votre voix malgré le bruit ambiant. Il permet de contrôler votre musique, de passer des appels et de gérer vos appareils connectés via Alexa. Livré avec un chargeur rapide de voiture, il offre un design fin pour une installation facile. Vous pouvez également écouter des podcasts, des livres audio et plus encore. La fonction de protection de la vie privée inclut un bouton pour désactiver les microphones lorsque nécessaire.



Prix : disponible dès maintenant à 44,99€ au lieu de 69,99€ (-36%)

ULANZI Support Tablette Lit, T2 Support Rotatif à 360°



Ce support pour iPad amélioré est conçu avec des ressorts à mémoire haute élasticité pour maintenir fermement les appareils jusqu'à 1,2 kg. Réglable d'une seule main, il offre une grande flexibilité avec un angle et une hauteur ajustables, parfait pour les dortoirs, lits ou bureaux. Il est compatible avec les appareils de 4,6 à 12,9 pouces, comme l'iPad Pro, iPad Air et divers smartphones. Facile à installer sans outils, il peut se fixer sur des surfaces verticales ou horizontales. De plus, il intègre un système de rangement pour le câble, permettant une utilisation lors de la charge sans encombrement.



Prix : disponible dès maintenant à 21,59€ au lieu de 26,99€ (-20%)

Beats Écouteurs Powerbeats Pro sans Fil



Les écouteurs sans fil Powerbeats Pro de Beats offrent des performances de haut niveau avec jusqu'à 9 heures d'écoute (plus de 24 heures avec l'étui de charge). Leur design ultraléger, avec contours d'oreille ajustables, garantit confort et stabilité, tout en étant résistants à l'eau et à la sueur, idéaux pour les entraînements intensifs. Ils intègrent des commandes sur chaque écouteur, un contrôle vocal et une lecture/pause automatique. Équipés de la puce Apple H1 et de la technologie Bluetooth classe 1, ils offrent une meilleure portée et moins de coupures. Compatibles avec iOS et Android, ils permettent de gérer les appels depuis n'importe quel écouteur. La technologie Fast Fuel offre 1h30 d'écoute avec seulement 5 minutes de charge.



Prix : disponible dès maintenant à 169,99€ au lieu de 299,95€ (-43%)

(Pack de 2 ampoules) Tapo Ampoule Connectée WiFi, Ampoule LED E27 Multicolore



Ce pack de 2 ampoules connectées est compatible avec Amazon Alexa, Google Home, et Siri Raccourcis pour un contrôle vocal pratique. Elles permettent une réduction d'énergie de 89 % tout en maintenant une luminosité de qualité. Avec 16 millions de couleurs disponibles, vous pouvez ajuster l'ambiance selon vos envies. L'application Tapo permet de contrôler les ampoules à distance, de créer des programmations et d'activer les modes lever/coucher du soleil. Elles sont idéales pour sécuriser votre maison en simulant une présence lors de vos absences, et ne nécessitent aucun hub pour la configuration.



Prix : disponible dès maintenant à 12,47€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Phomemo M08F - Imprimante Portable



L'imprimante portable Phomemo M08F permet d'imprimer facilement depuis votre iPhone, iPad ou appareil Android via l'application dédiée. Compacte et légère, elle pèse seulement 0,91 kg et mesure 1,5 pouces d'épaisseur, ce qui la rend idéale pour les déplacements, que ce soit pour le travail, à la maison ou à l'université. Utilisant la technologie thermique, elle n'a pas besoin d'encre ou de toner, simplifiant l'entretien. Compatible avec les PDF, documents Word, images et pages Web, elle se connecte aussi à un ordinateur via USB. L'imprimante assure des impressions nettes et de haute qualité en noir et blanc.



Prix : disponible dès maintenant à 113,99€ au lieu de 179,98€ (-37%)