Cyber Monday 2022 : les meilleures promos Apple à prix canon

Le Cyber Monday 2022 est lancé, comme tous les lundis suivants le Black Friday. Installé depuis plus de quinze ans et l'essor du e-commerce, il s'agit d'une journée de promotions intense qui permet de vider les stocks des magasins avec des offres parfois très agressives.



Il est évident que les produits Apple sont encore très recherchés, que ce soit les iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods et autre Apple TV. Mais il y a également d'autres produits très intéressants comme les accessoires audio, les appareils de domotique et bien d'autres.



La différence avec le Black Friday ?

Contrairement au Black Friday, le Cyber Monday est, comme son nom l'indique, exclusivement en ligne. Succédant au Black Friday (qui fait suite à Thanksgiving), le Cyber Monday est une expression marketing utilisée aux États-Unis pour nommer le lundi suivant. Il a été créé par les détaillants pour encourager les gens à faire leurs achats en ligne, à tout moment de la journée.

Les promos du Cyber Monday

Promos Mac

L'ordinateur iMac M1 24 pouces 8 Go / 256 Go à 1349€ au lieu de 1449€

au lieu de 1449€ Le MacBook Air M1 8 Go / 256 Go à 999€ (Darty) - 999€ (Amazon) - 999€ (Cdiscount) au lieu de 1199,99€

(Darty) - (Amazon) - (Cdiscount) au lieu de 1199,99€ Le MacBook Air M2 8 Go / 256 Go à 1245€ (Amazon) au lieu de 1499,99€

(Amazon) au lieu de 1499,99€ Le MacBook Air M2 16 Go / 256 Go à 1649€ (Darty) au lieu de 1849,99€

Promos iPhone

Le smartphone Apple iPhone SE 2022 à 519€ au lieu de 629€

au lieu de 629€ Le smartphone Apple iPhone 12 à 699€ au lieu de 809€

au lieu de 809€ Le smartphone Apple iPhone 13 Mini à 759€ au lieu de 909€

au lieu de 909€ Le smartphone Apple iPhone 13 à 844€ au lieu de 909€ (Amazon) - 849€ (Darty)

au lieu de 909€ (Amazon) - (Darty) Le smartphone Apple iPhone 13 Pro 1 To à 1439€ au lieu de 1799€

au lieu de 1799€ Le smartphone Apple iPhone 14 à 899€ au lieu de 1019€ (Rakuten) - 974€ (Amazon)

au lieu de 1019€ (Rakuten) - (Amazon) Le smartphone Apple iPhone 14 Plus à 1127€ au lieu de 1169€

Promos iPad

La tablette Apple iPad Air 5 M1 64 Go à 689€ au lieu de 789€

au lieu de 789€ La tablette iPad 9 2021 à 349€ au lieu de 439€ (Amazon) - 389€ (Cdiscount)

au lieu de 439€ (Amazon) - 389€ (Cdiscount) La tablette iPad Pro 2022 M2 11 pouces à 1005€ au lieu de 1069€

au lieu de 1069€ La tablette iPad 10 2022 à 578€ au lieu de 589,99€

Promos AirPods

Les écouteurs Apple AirPods Pro 1 MagSafe à 184€ au lieu de 279€

au lieu de 279€ Les écouteurs Apple AirPods 3 MagSafe à 189€ au lieu de 219€

au lieu de 219€ Le casque Apple AirPods Max à 554€ au lieu de 629€

Promos Apple Watch

La montre Apple Watch Series 7 (GPS + 4G) 45mm à 499€ au lieu de 549€

au lieu de 549€ La montre Apple Watch SE 2022 (GPS) 40mm à 279€ au lieu de 299€

Promos accessoires Apple

Les bracelets élastiques en nylon tressé Tobfit à 9,99€ au lieu de 49€ chez Apple

au lieu de 49€ chez Apple La manette BackBone One à 89€ au lieu de 119€

au lieu de 119€ Le stylet Apple Pencil 2 à 129€ au lieu de 149€

au lieu de 149€ Le pack de 4 Apple AirTags à 112€ au lieu de 129€

au lieu de 129€ La batterie externe MagSafe de Anker pour iPhone à 31€ au lieu de 49€

au lieu de 49€ Le chargeur Belkin 3-en-1 sans fil pour iPhone / Apple Watch / AirPods à 69€ au lieu de 119€

Promos Audio / Son

Les écouteurs Powerbeats Pro 2020 à 174€ au lieu de 249€

au lieu de 249€ Les écouteurs Beats Flex à 80€ au lieu de 89€

au lieu de 89€ Les écouteurs Beats Studio Buds à 104€ au lieu de 199€

au lieu de 199€ Les écouteurs Beats Fit Pro à 159€ au lieu de 249€

au lieu de 249€ Le casque Bose QC 45 II à 267€ au lieu de 349€

au lieu de 349€ Le casque Bose 700 à 249€ au lieu de 399€

au lieu de 399€ Le casque Sony XM5 à 319€ au lieu de 399€

au lieu de 399€ La barre de son Sonos Beam 2 à 399€ au lieu de 499€

au lieu de 499€ La barre de son de Bose à 161€ au lieu de 249€

au lieu de 249€ L'enceinte Sonos One Roam à 149€ au lieu de 199€

Promos Android

Le smartphone Samsung Galaxy S22 à 599€ au lieu de 859€

au lieu de 859€ Le smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3 à 699€ au lieu de 1099€

au lieu de 1099€ La tablette Samsung Galaxy Tab A8 à 199€ au lieu de 279€

Promos Domotique, PC, TV et drone

La serrure connectée Nuki Smart Lock 3 à 129 euros au lieu de 169 euros

au lieu de 169 euros Le pack de 2 caméras Eufy 2C Pro à 209€ au lieu de 299€

au lieu de 299€ L'aspirateur robot Roomba i7 à 549€ au lieu de 929€

au lieu de 929€ Le PC portable Lenovo IdeaPad 3 à 499€ au lieu de 699€

au lieu de 699€ Le dongle Fire TV Stick à 22,99€ au lieu de 39,99€

au lieu de 39,99€ La TV Samsung QLED QE75Q83B 4K 2022 à 1349€ au lieu de 1999€

au lieu de 1999€ Le moniteur Samsung M8 2022 à 639 euros au lieu de 749€

Promos Jeux vidéo

Le pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 à 310€ au lieu de 349€

au lieu de 349€ Le casque gaming Sennheiser GSP 500 à 109€ au lieu de 229€

au lieu de 229€ La carte PS Plus à 67€ au lieu de 75€

Si l'un de ces produits vous intéresse, ne tardez pas trop, tout doit disparaître aujourd'hui !

