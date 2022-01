Soldes d'hiver 2022 : les meilleures promos Apple et geek !

Il y a 39 min

Geekeries

Medhi Naitmazi

1



Les soldes d'hiver 2022 ont démarré en France, une manière de démarrer l'année sans se ruiner. Encore une fois, la high-tech l'une des catégories les plus prisées, les produits Apple conservant la tête des classements. Mais Apple n'est pas la seule à baisser les prix de ses smartphones, tablettes, ordinateurs, montres, enceintes, casques et plus encore.



Evidemment, l'iPhone, l'iPad, les AirPods, l'Apple Watch, les Mac et autres produits de l'univers Apple sont très demandés, à commencer par les derniers Mac M1 ou les iPhone 13. Mais il y a aussi de bonnes affaires sur des PC de gamers, des TV, des casques, des accessoires, des livres, des jeux vidéos, des drones, des enceintes, etc.

Comme chaque année, nous avons fait le tour du net pour dénicher les plus belles promotions chez la Fnac, Amazon, Boulanger, Rakuten, Darty ou encore RueDuCommerce.



L'article sera mis à jour régulièrement en fonction des réductions qu'on repèrera.

Les soldes d'hiver 2022

Les forfaits 4G/5G

Les apps

Les Promos Apple

Les promos consoles et jeux

Nintendo Switch Lite à 199€ au lieu de 219€

au lieu de 219€ Pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 à 267€ au lieu de 349€

au lieu de 349€ NES Mini classique à 50€ au lieu de 99€

Promos Audio / Son

Les écouteurs Powerbeats Pro 2020 à 178€ au lieu de 249€

au lieu de 249€ Le casque Bose QC 35 II avec micro à 199€ au lieu de 329€

au lieu de 329€ Le casque Beats EP filaire à 69,99€ au lieu de 99€

au lieu de 99€ Le casque Sony XM3 à 229€ au lieu de 349€



au lieu de 349€ Le casque Sony WH-H910N à 218€ au lieu de 300€

au lieu de 300€ Les écouteurs Sony True Wireless à 129,99€ au lieu de 199€

au lieu de 199€ La barre de son de Bose à 199€ au lieu de 249€



Promos Android

Le smartphone Samsung Galaxy M12 à 179€ au lieu de 229€

au lieu de 229€ Le smartphone HUAWEI P40 Lite 128 Go à 178€ au lieu de 449€

au lieu de 449€ Le smartphone OnePlus Nord CE 5G 128 Go à 299€ au lieu de 329€

au lieu de 329€ La tablette Lenovo Tab 11 à 249€ au lieu de 279€

Promos Domotique, PC, TV et drone

La balance Withings Body à 49€ au lieu de 59€



à 49€ au lieu de 59€ MICROSOFT SURFACE GO 2 / 128 SSD à 566€ au lieu de 699€



au lieu de 699€ Le purificateur d'air Aiibot à 99€ au lieu de 119,99€ (coupon)

au lieu de 119,99€ (coupon) La caméra Xiaomi 360° Home Security 2K Pro à 49€ au lieu de 59,99€

au lieu de 59,99€ Le drone DJI Mavic Mini Combo à 399€ au lieu de 499€

au lieu de 499€ Le dongle Fire TV Stick à 24,99€ au lieu de 39,99€

au lieu de 39,99€ Le disque SSD WD Blue - SN550 - 1To - M.2 NVMe à 89€ au lieu de 133€

au lieu de 133€ Le disque SSD Sabrent Rocket 500 Go PICe 4.0 à 89€ au lieu de 149€

au lieu de 149€ Les aspirateurs Dyson à -30%

Aspirateur Roborock E4 à 158€ au lieu de 229€ chez RueDuCommerce

à 158€ au lieu de 229€ chez RueDuCommerce Novoo Hub Multimédia USB-C HDMI 4K USB-A pour MAC / PC à 29€ au lieu de 35€



Télévisions