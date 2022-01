Les 10 ans de Free Mobile : le forfait à 19,99€/mois évolue !

Il y a 4 heures

Forfaits

Julien Russo

7



Le 10 janvier 2012, Free Mobile bouleversait le marché des forfaits mobiles en France en proposant des forfaits à 2€ et 19,99€ par mois. Pour la première fois de l'histoire, un opérateur français osait proposer des prix défiant toute concurrence, ce qui a obligé SFR, Bouygues Télécom, Orange et les MVNO à modifier leurs offres.

Free Mobile passe à 210 Go !

Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile (et ceux qui souscriront dans un avenir proche), le forfait à 19,99€ évolue et augmente la data en passant de 150 Go à 210 Go en 5G et 4G+.

Ce changement majeur signe une nouvelle étape après les dix années de présence en tant que quatrième opérateur mobile en France.



À l'occasion de cette grande annonce, Xavier Niel a réalisé une courte vidéo sur la thématique de l'élection présidentielle 2022 qui aura lieu en avril. Le PDG de Free rappelle toutes les choses qui étaient décrites comme impossibles avant le lancement des offres Free Mobile : le forfait à 2 euros, les forfaits sans engagement...

Dans cette courte vidéo promotionnelle, Xavier Niel en profite également pour jouer sur le ton de l'humour, le PDG de Free va tacler le candidat à la présidentielle Éric Zemmour en expliquant que tout cela a été possible... sans avoir besoin changer de prénom !

Emmanuel Macron est aussi visé avec sa fameuse phrase qui affirmait qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver un emploi.

Aucune augmentation de prix pendant le nouveau quinquennat de Xavier Niel

Pour ces cinq prochaines années, l'actuel PDG compte bien rester à sa place, il s'engage à maintenir les prix et ne réaliser aucune augmentation tarifaire sur les forfaits Free Mobile.

Pour marquer le coup, Niel va utiliser la phrase suivante :

Liberté, égalité, prix inchangés !

Pour terminer la vidéo avec une dose d'humour, Xavier Niel déclare :

Mon ambition est d'être l'opérateur de tous les Français, et de vous aider à communiquer... sans vous niquer.



Le forfait Free Mobile à 19,99€ avec 210 Go de data en 5G et 4G+ est déjà disponible sur le site de Free Mobile. Vous pourrez également profiter des appels, SMS et MMS illimités ainsi que 25 Go de data depuis plus de 70 destinations. Ajoutez à cela un accès premium à l'application Free Ligue 1 qui permet de revoir les meilleurs moments des matchs.

Le forfait propose toujours la 5G/4G+ illimitée pour les abonnés Freebox avec le maintien du prix à 15,99€ et 9,99€ pour les abonnés Freebox Pop.