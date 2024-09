Free Mobile lance un forfait à 7,99€/mois avec 110 Go en 5G à vie !

Pour trouver les promotions Free Mobile les plus agressives en termes de prix, il ne faut pas regarder sur le site officiel de l’opérateur, mais plutôt sur le site de son partenaire de longue date : Veepee. Depuis 19h00, Free Mobile propose un forfait à un prix défiant toute concurrence : 7,99€/mois avec 110 Go en 5G et une belle quantité de data depuis l’Europe et les DOM !

Free Mobile sort le grand jeu pour la rentrée

Free Mobile frappe fort avec une nouvelle offre exclusive qui risque d’attirer l’attention : un forfait 5G à seulement 7,99€/mois, incluant 110 Go d’internet, disponible sans limite de durée et sans engagement. Cette Série Spéciale Free 5G s’adresse exclusivement aux membres Veepee et n’est accessible que pour une durée limitée.

Détails de l’offre

L’offre est proposée à 7,99€/mois et comprend :

Internet : 110 Go en 5G, 4G+ ou 4G (réduction du débit au-delà).

Appels illimités : vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte).

SMS et MMS illimités : en France métropolitaine et vers les DOM.

Depuis l’Europe et les DOM : 20 Go d’internet mobile par mois en 4G ou 5G, en plus des appels, SMS et MMS illimités.

Conditions de souscription

Cette offre est disponible du 17 septembre 2024 à 19h jusqu’au 30 septembre 2024 à 6h, ce qui signifie que vous avez le temps de réfléchir avant de souscrire. Les anciens abonnés ayant résilié leur forfait Free Mobile dans les 30 jours précédents ne pourront pas en bénéficier. Vous l’aurez compris, Free Mobile cherche à faire mal à la concurrence et agrandir sa part de marché en attirant de nouveaux abonnés de façon massive.



Au niveau du coût de la carte SIM, que vous preniez la carte SIM physique ou la eSIM pour votre iPhone, Free vous facturera 10€ en fin de commande. Cette offre temporaire est une occasion idéale pour les utilisateurs cherchant à profiter d’un forfait 5G généreux à un prix compétitif !

Si vous n'avez pas un compte Veepee, sachez que Free Mobile propose aussi une offre intéressante à 9,99 € sur son site.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.