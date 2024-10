Free Mobile augmente la data de son forfait Free à 350 Go

Alors que certains députés français espèrent taxer les services de streaming qui occupent un bon tiers de la bande-passante, l'opérateur Free augmente l'enveloppe de données de son forfait à 19,99 €/mois. Les clients gagnent 50 Go, sans surcoût. De quoi aussi mettre un coup à la concurrence.

50 Go de plus gratis

Dans un communiqué, l’opérateur annonce que l’enveloppe de données passe de 300 Go à 350 Go par mois, sans coût supplémentaire pour les clients. C'est la deuxième fois cette année que la société de Xavier Niel en offre plus pour le même prix. Et depuis son lancement c'est même la 8e fois. Pourtant, le tarif reste à 19,99 € sur le site de Free Mobile.

Cette augmentation de l’enveloppe d’Internet est effective dès aujourd’hui pour les utilisateurs du Forfait Free 5G, qu’ils soient déjà abonnés ou nouveaux. Cette évolution s’applique automatiquement et sans surcoût.

Free rappelle également qu’en janvier 2022, il a pris l’engagement de ne pas toucher aux prix de ses deux forfaits mobiles (19,99€/mois et 2€/mois) jusqu’en 2027.

De plus, les abonnés au Forfait Free 5G bénéficient des avantages Free Family s’ils sont abonnés Freebox :

de l’internet illimité en 5G/4G en France métropolitaine au lieu de 350 Go pour les non abonnés Freebox ;

jusqu’à 4 Forfaits Free 5G avec internet illimité en 5G/4G en France métropolitaine à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois (au lieu de 19,99€/mois).

A l’étranger, les abonnés au Forfait Free 5G bénéficient de 35 Go/mois d’Internet inclus depuis plus de 110 destinations.

Notons que ceux qui ont une Freebox n'ont même pas de limite de DATA. Ils peuvent aller bien au-delà des 350 Go.

Depuis la rentrée, pas une semaine ne se passe sans une offre. La dernière fois, c'était SFR avec 200 Go pour 9,99 €. Juste avant, c'était Bouygues avec 110 Go pour 7,99 €.



Pour vous, est-ce le nombre de giga est un argument au moment de souscrire un forfait ?

