Free passe son forfait 5G à 300 Go de DATA

50, 100, 150, 200, 250 et maintenant 300 Go ! Free Mobile vient d'augmenter à nouveau l'enveloppe de DATA de son forfait 5G.



Comme une sorte d'habitude, l'opérateur libre ajoute, gratuitement, des giga-octets supplémentaires à son offre phare. Nouveau client ou pas, vous profiterez désormais de 300 Go de données par mois, avec un prix bloqué à 19,99 euros.

Free casse encore la baraque

Free booste l’enveloppe d’Internet utilisable en France métropolitaine pour ses abonnés au Forfait Free 5G à 300 Go/mois en 5G/4G contre 250 Go jusqu’à présent et toujours au même prix (19,99€/mois).

Depuis 2012, Free a régulièrement augmenté l’enveloppe data de son forfait principal, tout en conservant le même prix. Au final, le volume de données a été multiplié par 100 en douze ans. Si c'est une très bonne chose, on aurait aimé que la qualité du réseau fût aussi améliorée dans des proportions similaires.

Comme si cela ne suffisait pas, les abonnés au "Forfait Free 5G" bénéficient de l’internet illimité en 4G/5G en France métropolitaine et d’une réduction s’ils sont abonnés Freebox (réduction de 4€ pour les abonnées Freebox et de 10€ pour les abonnés Freebox Pop). A l’étranger, les abonnés ont droit à 35 Go/mois d’Internet inclus depuis 100 destinations.



Free en profite pour rappeler qu’en janvier 2022, il a pris l’engagement de ne pas toucher aux prix de ses forfaits mobiles (19,99€/mois et 2€/mois) jusqu’en 2027.

La société fondée par Xavier Niel reste donc largement en tête des chiffres puisque le second ne propose "que" 200 Go, RED et B&YOU, tandis que Sosh, l'autre opérateur low-cost se contente de 140 Go. Mais quand on sait que la consommation moyenne de data en France tourne autour des 15 Go par mois, on se dit qu'il y a de la marge.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.