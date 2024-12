Free lance sa nouvelle box 5G Wi-Fi 7 avec data illimitée et TV

L'année n'est pas terminée pour l'opérateur de Xavier Niel. Une semaine après l'annonce de la Freebox Ultra édition limitée, Free frappe fort dans le monde des box internet avec le lancement de sa première Box 5G équipée du WiFi 7, une première en France. Cette nouvelle offre vient bousculer le marché des alternatives à la fibre optique, avec une proposition particulièrement innovante et compétitive qui n'a pour l'instant aucun équivalent.

La box 5G ultime

La Box 5G de Free, développée en collaboration avec Nokia — enterrant définitivement le partenariat avec Huawei — propose des débits théoriques allant jusqu'à 1,5 Gbit/s en descendant et 130 Mbit/s en montant sur la bande 3,5 GHz. Elle intègre la dernière norme WiFi 7, permettant de connecter jusqu'à 100 appareils simultanément avec une stabilité optimale. Côté connectique, elle dispose de 3 ports Ethernet et d'un port USB pour le branchement d'équipements externes. La box est également compatible 5G SA.



L'installation se veut particulièrement simple : livrée sous 2-3 jours ouvrés, la box est prête à l'emploi grâce à sa carte SIM pré-installée et un système de connexion par QR Code ou avec l'application qui évite la saisie manuelle des codes WiFi.

Une offre complète à prix attractif

Free frappe fort avec un tarif agressif de 29,99€/mois la première année puis 39,99€/mois sans engagement, devenant ainsi l'offre 5G fixe la moins chère du marché. L'abonnement inclut :

L'accès internet illimité en 5G/4G

OQEE by Free avec 230 chaînes TV, replay et 100h d'enregistrement

L'application Free FOOT

La compatibilité avec les avantages Free Family (jusqu'à 4 forfaits 5G à tarif préférentiel)

L'opérateur propose également une prise en charge des frais de résiliation jusqu'à 50€ pour faciliter le changement d'opérateur. La box a été conçue de manière écoresponsable avec plus de 90% de matériaux recyclés pour sa coque et un emballage 100% recyclable.



Free précise que pour être éligible à cette offre il faut disposer d'une "très bonne" couverture 4G/5G (une carte est disponible en ligne) et évidemment ne pas être déjà éligible à la fibre. Enfin, la box 5G est disponible dès aujourd'hui sur le site de Free.



