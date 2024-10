Free Family : des forfaits mobiles encore moins chers pour les abonnés Freebox

1 com

Avec Free Family, Free propose à ses abonnés Freebox des remises encore plus généreuses sur leurs forfaits mobiles. Les abonnés peuvent désormais bénéficier de jusqu'à 4 lignes mobiles à 9,99€/mois pendant 1 an sur le Forfait Free 5G. Cela permet d'avoir 4 Forfaits Free 5G à seulement 9,99€/mois pendant 1 an, puis 15,99€/mois ensuite.

Jusqu'à 480€ d'économies la première année

Avec Free Family, une famille équipée d'une Freebox et de 4 Forfaits Free 5G réalisera 480€ d'économies la première année, puis 192€ d'économies chaque année suivante. C'est la solution box + mobile avec internet illimité en 5G/4G la moins chère du marché actuellement.

Pour les abonnés Freebox Pop :

1 forfait à 9,99€/mois sans condition de durée + 3 forfaits à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois.

Pour les abonnés aux autres Freebox (Delta, Ultra, Révolution Light...) :

4 forfaits à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois.

Un forfait 5G très complet

Pour rappel, le Forfait Free 5G inclut les appels, SMS et MMS illimités, l'internet illimité en 5G/4G pour les abonnés Freebox (au lieu de 300 Go/mois pour les autres), 35 Go/mois depuis plus de 110 destinations à l'étranger, l'appli TV OQEE by Free donnant accès à de nombreuses chaînes/VOD et l'application Free Ligue 1 qui permet de voire le championnat français de football en quasi direct.

Les abonnés ont aussi accès au plus grand réseau 5G de France en nombre de sites. Et Free est le premier opérateur à proposer la 5G 3,5 GHz SA. Le tout reste évidemment sans engagement, tant sur la box que sur le forfait mobile.

Disponible pour tous les abonnés Freebox

Que vous soyez nouvel abonné Freebox ou client existant, vous pouvez profiter des avantages Free Family dès aujourd'hui pour toute nouvelle souscription à un Forfait Free 5G. Les abonnés Freebox Pop conservent leur avantage d'un premier forfait à 9,99€/mois sans condition de durée. On peut regretter que les abonnés à des Freebox plus chères (Ultra ou Delta) ne puissent pas bénéficier d'un abonnement à 9,99€/mois sans condition de durée. Ce choix peut s'expliquer par la forte concurrence dans le milieu de gamme attaqué par la Freebox Pop et le besoin de Free de garder ces abonnés.

Pour bénéficier de Free Family, il suffit de souscrire à l'offre Freebox de votre choix, puis de prendre un ou plusieurs Forfaits Free 5G en renseignant vos identifiants Freebox depuis le site de Free. Vous pouvez gérer l'ajout de lignes secondaires depuis votre espace abonné.



A priori, nul besoin de faire partie de la même famille ou de vivre dans le même foyer que le détenteur de la ligne Freebox. Free laisse étonnement la voie libre aux abonnements groupés, ce dont les clients vont évidemment profiter.

Avec cette nouvelle offre très agressive, Free cherche clairement à faire basculer un maximum de lignes mobiles chez lui, en misant sur ses abonnés Freebox. La bataille fait rage sur le segment de la convergence fixe-mobile entre les opérateurs.



Source

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.