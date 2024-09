Free Mobile déploie la 5G SA et la VoNR en France

Free possède actuellement le plus grand réseau 5G en France, avec plus de 20 000 sites actifs, dont 6 950 opérant sur la bande des 3,5 GHz. Ce réseau couvre près de 10 500 communes, atteignant ainsi environ 95 % de la population française. Non content de son statut de premier de la classe, l'opérateur annonce avoir déployé la 5G SA (Standalone) sur la bande de fréquence 3,5 GHz à l'échelle nationale, devenant ainsi le premier opérateur en France à proposer cette technologie à ses abonnés.

Pour rappel, la 5G SA repose sur des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes des réseaux 4G, contrairement à la 5G NSA (Non-Standalone), qui s'appuie sur les infrastructures 4G existantes pour offrir des performances accrues. Si vous trouviez le réseau 5G de Free parfois trop lent, cela ne devrait plus être le cas.

Les avantages de la 5G SA

La 5G SA représente l'évolution ultime des réseaux 5G, offrant des débits plus élevés, une latence réduite et une fiabilité améliorée.

Son déploiement à grande échelle va permettre d'exploiter pleinement le potentiel de la technologie 5G, facilitant l'essor de nouveaux services et applications dans divers secteurs tels que l'industrie, les villes intelligentes, la santé, l'éducation et le divertissement.

Cette technologie apportera également des avantages aux entreprises et aux entités publiques en leur permettant de proposer des services nécessitant des performances optimisées, avec des temps de latence réduits et des débits plus rapides. L'opérateur souhaite en faire un argument de poids pour Free Pro, son entité dédiée aux entreprises.

Fidèle à son esprit d'innovation, Free a mobilisé ses équipes réseaux pendant plusieurs mois pour mener à bien ce projet ambitieux, nécessitant la construction d'un nouveau cœur de réseau et un déploiement accéléré de la 5G en 3,5 GHz.



Malheureusement pour les clients Apple, aucun iPhone n'est pour le moment compatible (cf page réseau iPhone). Seuls quelques Samsung sont éligibles.

Free, premier opérateur à lancer la VoNR en France

Grâce à la 5G SA, Free devient également le premier opérateur à lancer la VoNR (Voice over New Radio) en France. Cette technologie permet de gérer les appels vocaux via le réseau 5G, offrant plusieurs avantages : un temps d'établissement des appels plus rapide, une latence réduite, une meilleure qualité audio et une autonomie prolongée des batteries des téléphones. Une alternative à la VoWiFi.



Si vous êtes intéressés, sachez que Free Mobile propose une promotion sur son forfait 5G de 160 Go à 10,99 € sur son site.

