L’arrivée de la 5G SA de Free Mobile sur les iPhone dépend d’Apple

Free Mobile a été le premier opérateur en France à proposer la 5G SA dans une offre accessible aux particuliers. Si les smartphones sous Android en profitent depuis plusieurs semaines déjà, du côté d’Apple, les possesseurs d’iPhone sont en attente d’une mise à jour d’iOS pour prendre en charge la compatibilité 5G SA. Selon une indiscrétion, tout est prêt chez Free et désormais tout est entre les mains d’Apple !

L’arrivée de la 5G SA de Free Mobile sur l’iPhone dépend d’Apple

Free Mobile a créé la surprise en étant le premier opérateur en France à proposer la 5G SA (Stand Alone) à ses abonnés grand public. Cette nouvelle avancée technologique sur les infrastructures représente un véritable bond en avant. La 5G SA offre des performances améliorées au niveau du débit descendant par rapport à la 5G NSA (Non Stand Alone).



Quelques jours après son annonce, Orange a suivi en annonçant la 5G SA à ses abonnés professionnels. Cependant, un grand absent continue de faire parler de lui : les iPhone ne sont toujours pas compatibles avec cette 5G SA, contrairement à de nombreux smartphones sous Android.

5G SA : Qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce important ?

La 5G Stand Alone diffère de la 5G NSA, elle s’appuie uniquement sur les infrastructures de la 5G, sans dépendre des réseaux 4G existants. Cette indépendance permet à la 5G SA de déployer tout son potentiel en matière de débit, de latence ultra-faible et de nouvelles fonctionnalités comme le slicing (segmentation du réseau), qui est particulièrement utile pour les entreprises.



Pour l’utilisateur final, les bénéfices de la 5G SA sont nombreux :

Débit plus important : des vitesses plus rapides que celles offertes par la 4G ou même par la 5G NSA, permettant des téléchargements plus rapides et une meilleure qualité de streaming.

: des vitesses plus rapides que celles offertes par la 4G ou même par la 5G NSA, permettant des téléchargements plus rapides et une meilleure qualité de streaming. Réduction de la latence : une latence très faible qui favorise les usages en temps réel comme les jeux en ligne ou les appels vidéo de haute qualité.

: une latence très faible qui favorise les usages en temps réel comme les jeux en ligne ou les appels vidéo de haute qualité. Amélioration de la gestion des appareils connectés : la 5G SA est capable de gérer un nombre d’appareils beaucoup plus important, ce qui est essentiel pour l’Internet des objets (IoT).

Le rôle d’Apple dans le retard de la 5G SA sur iPhone

Lors de la journée des Communautés de Free le 18 octobre dernier, la question de l’absence de 5G SA sur iPhone a été posée. Dylan Legros, un abonné Free très présent sur les réseaux sociaux et le forum d’UniversFreebox, a apporté des éclaircissements importants : ce n’est pas Free qui bloque la situation, mais bien Apple.



En effet, pour que les appareils puissent bénéficier de la 5G SA, chaque opérateur doit fournir aux fabricants de smartphones un fichier de réglages spécifique, appelé IPCC (International Portable Configuration Code). Ce fichier contient les paramètres réseau qui permettent aux appareils de se connecter correctement aux infrastructures de l’opérateur. Free Mobile a déjà fait le nécessaire en envoyant son fichier à Apple, mais avant que la mise à jour soit disponible sur les iPhone, des tests doivent être effectués par la firme de Cupertino pour valider ces réglages.



Selon Dylan Legros, Apple n’a pas encore validé ce fichier pour ses iPhone, ce qui retarde l’activation de la 5G SA pour les utilisateurs de Free. Cela crée évidemment une frustration pour les propriétaires d’iPhone chez Free Mobile, car avec les smartphones Android, il est déjà possible de profiter de cette nouvelle technologie.



En attendant que le géant de Cupertino valide et déploie cette mise à jour, les abonnés Free disposant d’un iPhone devront se contenter de la 5G NSA, qui bien que rapide, n’offre pas tous les avantages d’une 5G complètement autonome. Il ne reste plus qu’à espérer qu’Apple accélère le processus pour que ses utilisateurs puissent enfin profiter des pleines capacités du réseau Free Mobile.



