Free donne rendez-vous le 3 décembre pour une Freebox mystère

Free crée l'événement en cette fin d'année avec l'annonce d'une surprise prévue pour le mardi 3 décembre. L'opérateur, qui célèbre ses 25 ans, avait initialement évoqué une nouveauté pour novembre lors de sa journée des communautés, mais a finalement décidé de repousser le lancement de quelques jours.

Enfin un annonce majeure ?

L'opérateur de Xavier Niel a publié ce dimanche 1er décembre une vidéo énigmatique sur les réseaux sociaux, chose inhabituelle pour un week-end. Le clip met en scène les courbes caractéristiques de ce qui semble être une Freebox Ultra, avec la mention "on lui déroule le tapis rouge". La vidéo se termine par les mots "édition limitée", laissant présager une version exclusive de la box haut de gamme lancée en janvier 2024.

Cette annonce pourrait marquer un tournant dans l'histoire des box internet françaises. Selon Univers Freebox qui est expert de la question, il ne s'agirait pas d'une nouvelle offre commerciale classique mais plutôt d'une déclinaison spéciale de la Freebox Ultra, possiblement dans une nouvelle couleur rouge. Ce serait une première sur le marché français des télécoms, aucun opérateur n'ayant encore proposé de box en différents coloris.





La Freebox Ultra, première box Wi-Fi 7 en France, pourrait ainsi se parer de nouveaux atours alors que la concurrence s'apprête à riposter. En effet, Bouygues Telecom prépare sa nouvelle BBox Ultym et Orange développe sa prochaine Livebox attendue pour 2025.



Néanmoins, il semble que c'est sur la proposition commerciale que Free a la plus grande bataille à mener. Si l'opérateur est très compétitif sur le mobile, ce n'est pas le cas dans le fixe où il est à la traîne : Bouygues a récemment lancé une box fibre à 24€/mois, un ovni quand on sait que chez Free il faut débourser 40€ par mois pour obtenir un équivalent.

On lui déroule le tapis rouge.

L'opérateur maintient volontairement le mystère sur les détails de cette édition limitée. Plusieurs questions restent en suspens : sera-t-elle accessible aux abonnés existants comme aux nouveaux clients ? Proposera-t-elle des services exclusifs ? Le nouveau boîtier TV promis depuis plusieurs mois fera-t-il partie de l'annonce ? Réponse ce mardi 3 décembre, lors d'une présentation qui pourrait bien être la dernière surprise de Free pour 2024. Cette annonce viendra ponctuer une année riche en actualité pour l'opérateur de Xavier Niel : Freebox Ultra, Free Family, énorme fuite de données personnelles.... et qui sait ce que l'année 2025 réserve.