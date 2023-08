Free Mobile : le forfait 5G gagne de la data sans augmenter de prix

Free Mobile fait plaisir à ses abonnés 5G en augmentant immédiatement les Go de données mobiles gratuitement. 250 Go au lieu de 210 Go sans dépenser plus d'argent, que demander de plus.

Dans une époque où tout augmente, même les forfaits mobile, Free a décidé d'aller à contre-sens. L'opérateur n'a pas augmenté le prix de ses forfaits et vient même d'ajouter de la data à son forfait 5G, sans rien demander en retour.



Comme à son habitude, la société dirigée par Xavier Niel vient habillement de communiquer via Twitter (X) pour annoncer la bonne nouvelle. Désormais, les utilisateurs qui possèdent le forfait 5G chez Free Mobile auront 250 Go de données par mois contre 210 Go actuellement.

Et devinez quoi, il n'y a aucune augmentation du tarif mensuel ! Comme l'indique le message de communication envoyé par SMS, l'offre est meilleure, mais le prix est identique. Bien que la plupart des clients n'utilisent jamais plus de 200 Go de data, il est tout de même bon de souligner que la société ajoute du contenu sans aller vers une dépense supplémentaire.



Une mise à niveau effective dès aujourd'hui et qui s'appliquera automatiquement sur les forfaits Free concernés dès le renouvellement mensuel. Combien de données 4G/5G utilisez-vous en moyenne chaque mois ?

