Free Mobile lance un forfait à 4,99 € avec 1 Go de data et appels illimités

La valse des prix des forfaits cellulaires en France reprend de plus belle. Cette fois, c'est Free Mobile qui permet à ses abonnés au forfait 2€ (0€ pour les abonnés Freebox) d'enrichir leur offre par l'ajout d'une option intégrant les appels illimités et 1 Go de data pour 2,99€/mois sans engagement. Le forfait de base reste inchangé et toujours sans engagement.

Une offre parfaite pour les jeunes

Cette nouvelle option va séduire les consommateurs et notamment les parents qui souhaitent bénéficier d’une offre généreuse en appels avec plus d’internet, à un prix très attractif. Au lieu des deux heures d'appel et 50 Mo de data, l'option autorise les appels sans limite et une consommation de données bien plus importantes avec 1 Go.

Cette option est disponible dès aujourd’hui en ligne sur le site mobile.free.fr pour les nouveaux abonnés et depuis l’Espace Abonné pour les abonnés actuels.

Le Forfait 2€ (0€/mois pour les abonnés Freebox) avec l’option Booster 1 Go (+ 2,99€/mois) comprend :

Appels illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte)

SMS/MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers les DOM

1 Go par mois en France métropolitaine (au-delà 0,05€/Mo) au lieu de 50 Mo par mois

En Europe et DOM : 1 Go par mois (au-delà 0,05€/Mo) et appels illimités.

Détails sur l'option Booster 1 Go :

Valable uniquement avec le Forfait 2€. 2,99€/mois si souscription concomitante au forfait + 10€ facturés si souscription ultérieure.



Tarifs Abonné Freebox du Forfait 2€ : 0€/mois, soit une réduction de 2€/mois dans la limite d’un Forfait 2€, réservée aux abonnés d’un abonnement Forfait Freebox. Offre non cumulable avec autres réductions abonnés Freebox.

