Free Mobile baisse la quantité de data dans son forfait Free Mobile à 9,99€/mois

Dès son lancement, Free Mobile a rapidement acquis la réputation de l'opérateur aux prix accessibles et à la quantité de data généreuse. Si les tarifs sont toujours les mêmes aujourd'hui, Free Mobile provoque parfois des petites baisses de data comme c'est le cas avec sa "Série Free".

Les abonnés qui souscrivent auront 10 Go en moins

Dans la grille tarifaire de Free Mobile on retrouve toujours les deux forfaits historiques : celui à 0€/mois avec 50 Mo de data, 2 heures d'appel et les SMS et MMS illimité.

Arrive ensuite l'offre haut de gamme à 15,99€/mois où vous avez la 4G/5G à volonté en France métropolitaine ainsi que les appels et SMS/MMS illimité.

À la demande de ses clients, Free avait mis en ligne un forfait intermédiaire il y a plus d'un an. Proposée au tarif de 9,99€/mois pendant 12 mois puis à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox, l'offre a connu plusieurs réajustements depuis sa création.



Alors que les modifications étaient très souvent à l'avantage des futurs abonnés, Free Mobile vient de changer son forfait en réduisant l'enveloppe de data. Une réaction pour le moins surprenante, car ce n'est pas du tout la mentalité à laquelle on est habitué quand on parle des offres Free Mobile !

Toujours au même tarif, voici ce qui change dans le forfait à 9,99€/mois pour la première année d'abonnement :

Appels illimités (identique)

SMS et MMS illimités (identique)

70 Go en 4G+ (auparavant à 80 Go)

10 Go de data depuis l'Europe/DOM avec les appels, SMS et MMS illimités

Application Free Ligue 1 accès premium inclus

Si vous êtes intéressé pour souscrire à ce forfait en série spéciale, vous pouvez vous abonner dès maintenant à 9,99€/mois. L'offre est évidemment sans engagement !

Et pour les forfaits chez les concurrents ?

Heureusement, il n'y a pas que Free Mobile sur le marché, on retrouve aussi de superbes offres chez les concurrents !

Regardons dans un premier temps chez RED by SFR, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 10 euros ?

L'offre low-cost de SFR propose une offre moins attractive que celle de Free Mobile :

Appels illimités

SMS et MMS illimités

60 Go en 4G

9 Go de data depuis l’Union européenne et les DOM avec les appels, SMS et MMS illimités

L'offre est disponible jusqu'au 6 décembre à seulement 10€/mois, là aussi sur une durée déterminée et sans engagement.

Comparé à Free Mobile, vous avez 10 Go de data de moins, pas d'accès à la 4G+ et 1 Go de moins depuis l'Europe et les DOM.

Et B&You ?

Chez B&You, pour moins de 10€ vous avez une offre promotionnelle qui se terminera le 6 décembre, sauf en cas de prolongation. Bouygues Télécom présente cette offre comme une série spéciale en exclusivité web.

Voici ce que vous avez pour 9,99€/mois :

Appels illimités

SMS et MMS illimités

60 Go en 4G

10 Go en Europe et dans les DOM avec les appels, SMS et MMS illimités

Comparé à Free Mobile, vous perdez 10 Go de data sur votre enveloppe utilisable en France métropolitaine. Cependant, Bouygues s'aligne à 10 Go en ce qui concerne la data en Europe et dans les DOM.

L'offre est disponible à 9,99€/mois sans engagement.

On termine avec Sosh

Chez Sosh, les efforts sont extrêmement limités. Les offres low-cost d'Orange font le strict minimum en gardant dans l'esprit que le réseau est le meilleur de France donc c'est suffisant pour attirer les nouveaux abonnés.

Est-ce une stratégie qui fonctionne vraiment ? Ce n'est pas certain puisque globalement les offres sont moins intéressantes que chez tous les concurrents !

Voici ce que vous avez pour 9,99€/mois :

Appels illimités

SMS et MMS illimités

40 Go en 4G

5 Go en Europe avec les appels, SMS et MMS illimités

Il y a d'énormes points faibles, vous perdez 20 Go par rapport à RED by SFR, B&You et 30 Go par rapport à Free Mobile.

Côté Europe, c'est la douche froide puisque vous aurez seulement 5 Go, c'est dommage, car c'est souvent quand on est loin de chez soi qu'on utilise le plus l'internet sur notre smartphone (notamment avec le partage de connexion).

Les DOM ne sont même pas proposés.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez souscrire jusqu'au 6 décembre.

Donc finalement...

Perdre 10 Go sur l'offre à 9,99€/mois de Free Mobile n'a rien de dramatique puisque chez les trois concurrents, vous ne trouverez pas mieux en ce qui concerne l'enveloppe de data pour moins de 10€.







(Les tarifs mentionnés en début d'article concernent les tarifs réservés aux abonnés Freebox. Les non-abonnés paient le forfait à 2€/mois et 19,99€/mois, dans ce second forfait la data illimitée en France métropolitaine n'est pas possible)