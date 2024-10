Free Mobile : le forfait Série Free baisse de prix, il n'a jamais été aussi bas !

Depuis plusieurs mois, Free Mobile modifie régulièrement son offre "Série Free", il s'agit d'un forfait intermédiaire entre le forfait à 2 euros et le forfait à 19,99 euros. La particularité de ce forfait, c'est que contrairement aux deux forfaits qui existent depuis le lancement de Free Mobile, la Série Free est dynamique, un coup, elle peut augmenter de prix ou baisser. Free Mobile frappe aujourd'hui un gros coup avec une offre à un tarif très attractif !

La série Free baisse de 3€ par mois

Bonne nouvelle ! Vous cherchez à changer d'opérateur et vous avez envie de tester la 5G SA de Free Mobile ? L'opérateur de Xavier Niel vous ouvre grand ses portes avec une promotion à un tarif compétitif qui va probablement attirer votre attention !

Dès ce soir, le forfait Série Free passe de 11,99€/mois à seulement... 8,99€/mois.



Voici ce que vous trouverez dans le forfait :

120 Go en 4G et 5G en France métropolitaine

Appels illimités en France

SMS et MMS illimités en France

25 Go en 4G depuis l'Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités depuis l'Europe et les DOM

Accès à l'application OQEE by Free

Le principe de la Série Free, c'est que vous bénéficiez d'un tarif avantageux (8,99€/mois) pendant les douze premiers mois de votre abonnement. Au-delà de cette période, vous avez un basculement automatique vers le forfait Free et là, deux tarifs pourront s'appliquer : 15,99€/mois avec la 4G et 5G illimité en France si vous êtes abonné Freebox ou 19,99€/mois avec 300 Go en 4G et 5G en France si vous n'êtes pas titulaire d'un contrat Freebox. À noter que pour les abonnés Freebox Pop, le tarif augmentera de seulement 1 euro à l'issue des 12 mois, car ils possèdent un avantage Freebox plus alléchant que les autres abonnements Freebox.



Cette nouvelle Série Free est donc moins chère, mais aussi moins intéressante en termes de quantité de data, quand le forfait avait le tarif de 11,99€/mois, Free Mobile affichait 160 Go en 4G et 5G, désormais, il faudra se contenter de 120 Go. Globalement, ça reste une enveloppe data très confortable, surtout quand l'on sait que la moyenne de consommation des français est d'environ 15 à 20 Go par mois.

