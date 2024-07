Free Mobile ajoute des destinations à son forfait Free 5G (sans augmentation de prix !)

Chez tous les opérateurs, quand un forfait mobile devient plus intéressant, celui-ci augmente de prix, mais pas chez Free Mobile ! Depuis le lancement de ses offres mobile en France, Free ne cesse d’augmenter la valeur de son forfait de 19,99€/mois et toujours sans augmenter le tarif. Aujourd’hui, Free Mobile annonce par le biais d’un communiqué de presse l’ajout de nouvelles destinations pour le roaming en 4G.

De nouveaux pays s’ajoutent à la liste des destinations incluses

Free Mobile continue d’enrichir son offre et frappe un grand coup pour la troisième fois depuis le début de l’année. L’opérateur de Xavier Niel annonce l’ajout de six nouvelles destinations à son Forfait Free 5G, sans aucune augmentation de prix pour ses abonnés ainsi que les nouvelles personnes qui souscriront au forfait.



Les abonnés au Forfait Free 5G peuvent désormais utiliser leur enveloppe internet à l’étranger de 35 Go/mois en 4G ou 5G dans six nouvelles destinations :

Indonésie

Égypte

Hong-Kong

Corée du Sud

Macao

Paraguay

Aucun opérateur propose autant de destinations pour moins de 20€

Avec cette extension, ce sont désormais plus de 110 destinations qui sont incluses dans le forfait, ce qui permet aux abonnés de rester connectés partout dans le monde sans se soucier des coûts supplémentaires.

Free Mobile maintient les tarifs attractifs de son Forfait Free 5G :

9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop

9,99€/mois pendant un an puis 15,99€/mois pour les abonnés Freebox Ultra

15,99€/mois pour les autres abonnés Freebox

19,99€/mois pour les non-abonnés Freebox

Le forfait Free 5G devient le premier forfait mobile en dessous de 20€ par mois à inclure autant de destinations à l’étranger. Quand la concurrence se contente de l’Europe et les DOM pour les forfaits inférieurs à 20€, Free Mobile offre bien plus et toujours sans hausse tarifaire.

Une évolution automatique et sans surcoût

Pour les abonnés actuels et futurs : cette mise à jour s’applique automatiquement dès aujourd’hui. Que vous soyez déjà abonné ou que vous rejoigniez Free Mobile maintenant, vous bénéficierez immédiatement de ces nouvelles destinations sans aucun coût supplémentaire.

