Free Mobile : augmentation de la data à l’étranger et ajouts de plusieurs destinations

Dans une démarche de toujours vouloir proposer la meilleure offre mobile, Free vient de faire une importante modification en ce qui concerne l’offre Free Illimité facturé à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox. Les changements concernent l’itinérance à l’étranger, on retrouve une augmentation de la data et l’ajout de plusieurs pays pour mieux vous accompagner pendant vos vacances

Free Mobile améliore son offre pendant la période estivale

Free Mobile vient d’annoncer une augmentation significative de la capacité de données Internet à l’étranger (roaming) pour le Forfait Free Illimité, qui passe à 35 Go/mois (au lieu de 25 Go). Une nouvelle qui va ravir les abonnés qui ont besoin de rester connectés lors de leurs déplacements à l’étranger.



En plus de cette hausse, Free a également décidé d’étendre la portée de son offre en incluant six nouvelles destinations pour l’utilisation de ces données à l’étranger. Désormais, les abonnés pourront se connecter en toute tranquillité au :

Sénégal

Madagascar

Comores

Colombie

Costa Rica

Émirats arabes unis

Malgré l’ajout de ces changements, le prix du Forfait Free reste inchangé. Avec ce geste, Free confirme son positionnement en tant qu’opérateur offrant l’offre la plus généreuse en termes de nombre de destinations en roaming pour un forfait à moins de 20€/mois.



Cerise sur le gâteau, cette augmentation de la capacité de données à l’étranger est disponible immédiatement pour tous les utilisateurs du Forfait Free, qu’ils soient anciens ou nouveaux abonnés. Pas de procédures compliquées ou de coûts cachés, cette évolution s’applique automatiquement et sans surcoût.