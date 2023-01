Pas d'augmentation tarifaire chez Free Mobile pour les 4 années à venir

Depuis son arrivée en France il y a 11 ans, Free Mobile a été un véritable soulagement pour les Français qui attendaient tous une baisse massive des prix sur les forfaits mobiles. Cette politique de Free de proposer toujours plus au prix le plus bas continuera pour les 4 années à venir. L'opérateur vient de réaffirmer son engagement de ne pas augmenter les prix de ses forfaits jusqu'en 2026 !

Free Mobile garde le cap sur les

prix bas

Ces derniers mois, les Français ont pu apercevoir une hausse de quelques euros sur les forfaits mobiles de SFR, Bouygues Télécom et Orange, les trois opérateurs mettent en avant des coûts plus importants qui sont liés à l'inflation qui frappe notre pays. Cependant, chez Free Mobile, l'approche envers les consommateurs est complètement différente... Au lieu d'augmenter les prix des forfaits, l'opérateur de Xavier Niel promet de maintenir la grille tarifaire actuellement en place !



L'année dernière, nous avions pu voir une vidéo avec Xavier Niel qui s'engageait face caméra à ne pas augmenter les prix de Free Mobile sur les 5 ans à venir. Vu le contexte inflationniste qu'on a connu en 2022, on pouvait se dire que Free Mobile n'allait peut-être pas pouvoir tenir sa promesse et donc utiliser la même stratégie que ses concurrents, mais c'est mal connaître Free... Quand l'opérateur fait une promesse, elle est toujours tenue (en tout cas quand ça concerne le tarif).

À l'occasion de l'anniversaire de Free Mobile qui a lieu aujourd'hui, Thomas Reynaud le directeur général du groupe Iliad a fait une déclaration pour rassurer les abonnés qui craignent une hausse de prix de leur forfait mobile.

Nous sommes le seul opérateur à avoir décidé de ne pas bouger le prix de nos forfaits mobiles. Malgré le contexte inflationniste et les lourds investissements actuellement réalisés pour déployer la 5G dans tous les territoires, nous avons tenu notre promesse en 2022 et nous maintenons notre engagement pour les 4 prochaines années. Nous remercions nos abonnés pour leur confiance.

Autrement dit, Free Mobile continuera pour les 4 ans qui viennent à proposer ses classiques forfaits :

2€ pour le forfait 2 heures

(0€ pour les abonnés Freebox)

(0€ pour les abonnés Freebox) 19,99€ pour le forfait illimité

(9,99€ pour les abonnés Freebox Pop et 15,99€ pour les titulaires d'un autre contrat Freebox)

Le seul forfait qui peut être amené à changer de prix, c'est le forfait "Série Free", un abonnement qui offre une réduction sur la première année avant de passer au tarif standard. Free Mobile modifie régulièrement le prix de ce forfait, il monte comme descend de temps en temps, c'est suivant les envies de l'opérateur !

