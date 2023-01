Burgeon & Flourish annonce "Of Two Minds", un FMV des années 80 à venir sur mobile

C'est une véritable renaissance des jeux vidéo en full-motion que nous vivons ces temps-ci, car le genre est apparu à la fin des années 80 avait eu du mal à convaincre, bien aidé par une piteuse qualité graphique et une grande difficulté à tenir sur les bons vieux CD-ROM. De nos jours, les résolutions sont plus élevées et le matériel de tournage est abordable. Ce qui permet de s'offrir une belle distribution pour les rôles, sans oublier que la diffusion numérique facilite grandement l'accès au public avec un prix plus raisonnable. Le genre FMV fait des émules sur mobiles, relancé notamment par l'excellent Her Story de Sam Barlow en 2015.



Cette fois, c'est le studio Burgeon & Flourish qui annonce "Of Two Minds", un jeu dans lequel le joueur doit psychanalyser divers personnages et leur vie personnelle tout en mettant en évidence les liens et les motivations qui les unissent. Fait intéressant, toutes les séquences de Of Two Minds ont été filmées par Michael Bergmann, fondateur de Burgeon & Flourish, en 1989, mais n'ont jamais été utilisées avant ce jeu. Cela signifie que non seulement le jeu se déroule dans un New York de la fin des années 1980, mais que son contenu est authentiquement de cette époque. Incroyable.

Un intriguant "Full Motion Video"

Regardez la bande-annonce de "Of Two Minds" :

Il est impossible de ne pas être intrigué par ce jeu, certes pour le scénario, mais surtout pour le fait qu'il s'agit de séquences vidéos tournées il y a plus de 30 ans. Bergmann dit avoir filmé plus de trois heures de séquences en 1989, mais apparemment pas dans l'intention d'avoir des histoires à embranchements ou des fins différentes comme c'est le cas dans de nombreux jeux FMV aujourd'hui. Cependant, si l'histoire générale est la même, la façon dont chaque joueur la vit diffère d'une personne à l'autre, en fonction de la façon dont il analyse chaque situation et des conclusions qu'il en tire. "Of Two Minds" est doté d'un magnifique casting d'amants, d'amis et de membres de la famille qui sont imparfaits, contradictoires et vulnérables à la fois.



Au fur et à mesure que l'histoire se dévoile à travers les coupures de presse, les lacunes de l'histoire commenceront à être comblées et les joueurs en apprendront beaucoup plus sur les différents personnages, leurs désirs et leurs besoins. Il faudra réfléchir, investiguer et réfléchir encore pour comprendre pourquoi Annie craint le bruit du verre brisé ou pourquoi Rex rêve toujours d'une couverture rouge.



Un titre qui se démarque donc du reste de l'App Store et qui rappellera aux plus anciens d'entre nous un certain Clockwork Aquario, qui était presque terminé quand il a été annulé en 1992 avant d'être finalement terminé et sorti en 2021.

Sortie prévue durant le premier trimestre 2023, soit très bientôt !