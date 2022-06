The Gallery, un nouveau FMV, arrive le 1er août sur mobile et console

Quelques mois après avoir révélé l'existence d'un nouveau jeu de film interactif appelé The Gallery, les développeurs d'Aviary Studios nous propose une vidéo et une date de sortie pour leur prochain FMV. Écrit et réalisé par Paul Raschid, qui a déjà travaillé sur The Complex et Five Dates, The Gallery s'articule autour de deux situations très similaires où une personne est prise en otage par un artiste, mais à deux époques très différentes : la première se déroule en 1981 et la seconde en 2021.

The Gallery arrive bientôt

Comme vous pouvez l'imaginer, il existe des similitudes troublantes entre les deux événements, et la nouvelle bande-annonce de The Gallery le montre de manière beaucoup plus détaillée :

La bande-annonce est assez explicite, il s'agit d'un jeu narratif intense où vos choix auront des répercutions très fortes sur le déroulement, mais pas forcément sur l'époque à laquelle vous pensez. L'histoire est d'ailleurs assez folle avec quelqu'un qui prend en otage une personne pour la... peindre. Encore faut-il savoir si la femme de 1981 est la même personne que cell de 2021.



Ce jeu en live-action propose :

Une mécanique basée sur les choix, incluant 150 chemins de décision et 18 fins uniques.

Un suivi des relations qui affecte l'histoire globale de différentes manières.

Un suivi des réussites/échecs des sous-intrigues avec des personnages secondaires qui affectent l’histoire globale de différentes manières.

Deux modes de jeu «Choix Chronométrés» pour une expérience plus immersive, sous pression et «Choix en Pause» pour le jeu en groupe/participation des spectateurs sur des directs.

Option « Passer la Scène » déverrouillable quand le contenu a déjà été visionné.

Des acteurs renommés, y compris Anna Popplewell («Les Chroniques de Narnia») et George Blagden («Vikings» et «Versailles») incarnant les deux personnages principaux.



Si vous aimez ce genre de jeu (voix anglaises mais interface et sous-titres traduits en français), pensez à télécharger The Gallery dès sa sortie le 1er août sur iOS, Android, Steam, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch.