Le RPG comique Athenian Rhapsody arrive sur mobile et console via Top Hat Studios

Top Hat Studios vient d'annoncer que le comique Athenian Rhapsody sera disponible sur mobile, PC et consoles le mois prochain. Signé du développeur solo Nico Papalia, il s'agit d'un RPG coloré inspiré par des titres comme Earthbound et Undertale, avec une touche d'humour très appréciable. Ce qui est aussi agréable, c'est que le jeu sortira sur toutes les plateformes.

Découvrez Athenian Rhapsody

Athenian Rhapsody vous emmène en voyage dans le monde d'Athènes, où votre histoire est destinée à être partagée en ligne avec d'autres personnes, tout un programme. Mieux, Athenian Rhapsody mélange les genres avec un simulateur de rencontre platonique de type âme avec Cooking Mama et des mécanismes de combat de type WarioWare qui en font un "jeu d'action et d'aventure à choix multiples avec la possibilité d'échanger l'intégralité de son environnement de jeu entre amis".



L'objectif est d'écrire votre propre "Rhapsodie" sous la forme d'une histoire unique à partager. Concrètement, chaque fois que vous terminez une partie, vous recevez une Rhapsodie. Chaque Rhapsodie est un moyen de prendre quelque chose de tangible de votre expérience de jeu et de le conserver pour toujours. Il est même possible de créer de nouvelles Rhapsodies en les combinant, afin de multiplier leur complexité et de créer quelque chose d'absolument fou !

Le but ultime d'Athenian Rhapsody est d'offrir une expérience réelle et marquante à tous ceux qui y jouent. Il y en a pour tous les goûts et j'espère que chaque joueur pourra s'identifier à l'histoire d'une manière ou d'une autre, et peut-être même réfléchir à sa propre vie. N'oubliez pas de vous amuser, c'est un jeu !

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Durant votre périple, vous croiserez des tonnes d'ennemis que vous pouvez combattre ou... aimer ! Tous sont aussi loufoques que coriaces, mais surtout malins. Durant les joutes, ils n'hésiteront pas à changer de tactique, ce qui ajoute un peu de sel à l'ensemble



Athenian Rhapsody propose 16 compagnons uniques, des mini-jeux, des "rencontres à la Souls", différentes fins, et bien plus encore. Les mini-jeux incluent la copie de mimes de cirque ou encore le paiement de vos impôts. La bande-annonce et les captures d'écran ne peuvent que nous donner envie de mettre la main dessus dès la sortie.



Athenian Rhapsody sera lancé le 14 mai sur iOS, Android, PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch et PC, notamment sur Steam.

