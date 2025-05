Caverna : le jeu de société arrive sur mobile et PC

Caverna, le célèbre jeu de stratégie de Uwe Rosenberg, est désormais disponible dans une adaptation numérique pour iOS, Android et Steam. Cette version apporte toute la profondeur du jeu original sur mobile et PC, avec un mode solo, des parties multijoueurs locales ou en ligne jusqu'à sept joueurs, et des adversaires IA dotés de personnalités distinctes.

Construisez et développez votre bastion nain

Dans Caverna, vous dirigez une tribu de nains débutant dans une simple caverne. Votre objectif est d'étendre votre domaine en défrichant des forêts, cultivant des champs, clôturant des pâturages et creusant plus profondément dans les montagnes. Vos choix stratégiques définissent votre voie : privilégier l'agriculture et l'élevage ou exploiter des minerais et des gemmes. Même la quantité à extraire est à votre seule discrétion. L'extraction minière débloque de nouvelles mécaniques, comme la forge d'armes pour envoyer vos nains en aventure, enrichissant le gameplay de placement d'ouvriers. Aménager des pièces dans votre caverne permet de développer votre tribu et de transformer vos ressources en richesse, ouvrant la voie à une prospérité durable.

Style visuel et expérience de jeu

Caverna propose deux modes visuels : une esthétique classique de jeu de plateau ou une interprétation 3D dynamique, mêlant tradition et modernité. Sans aucun combat et axé sur la planification stratégique, il est idéal pour les joueurs qui apprécient la gestion réfléchie des ressources et la prise de décision.



Regardez la vidéo officielle de Uwe Rosenberg :

Mode solo et multijoueur

L'édition numérique enrichit bien évidemment l'expérience avec des fonctionnalités adaptées au jeu moderne. Le mode multijoueur asynchrone avec notifications push permet de jouer sans être connecté simultanément. Des défis hebdomadaires proposent des configurations uniques et des classements pour le jeu solo compétitif, tandis qu'un système de relecture permet d'analyser vos parties ou d'étudier celles des autres. Le jeu prend en charge les modes multijoueurs locaux et en ligne, facilitant les parties entre amis ou adversaires.

Un jeu premium à télécharger

Si vous cherchiez un jeu original et intelligent, aussi réussi d'un Carcassonne (tout en étant vraiment différent dans le fonctionnement), foncez sur Caverna sur iOS ou Android (Play Store).

Télécharger Caverna à 12,99 €