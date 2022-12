Le jeu mobile Crash Bandicoot: On The Run a été supprimé

Le développeur de jeux King a annoncé aujourd'hui l'arrêt de Crash Bandicoot : On the Run. Le titre pour Android et iOS n'a pas fait long feu, puisqu'il a été lancé en mars 2021.



Le studio derrière Candy Crush a annoncé sur sa page Facebook qu'il allait fermer les serveurs du jeu le 16 février 2023, après quoi vous ne pourrez plus jouer. Tous les achats in-app sont déjà désactivés, et les joueurs auront jusqu'au dernier jour du jeu pour dépenser les cristaux violets achetés.

Crash Bandicoot: On the Run est mort

Le jeu était un auto-runner dans la veine de Temple Run. En mode portrait, les joueurs devaient déplacer le marsupial à fourrure pour éviter les obstacles, casser les boîtes et même tirer des projectiles. Une version spécifique aux mobiles qui reprenait très bien l'esprit du jeu sur PlayStation.

King est venu mettre un terme au jeu donc, mais aussi au flou qui l'entourait dernièrement. Certains fans ont remarqué la semaine dernière que le jeu avait été retiré de la liste de Google Play et de l'App Store sans explication.

Fans de Crash, c'est avec le cœur lourd que nous vous informons que le 16 février 2023, nous mettrons fin au service de Crash Bandicoot : On the Run.



À cette date, les serveurs seront mis hors service et le jeu ne sera plus jouable.



À partir du 19 décembre 2022, tous les achats in-app seront désactivés. Pour tout achat effectué, vous aurez jusqu'au 16 février 2023 pour utiliser les cristaux violets associés dans le jeu.



Donner vie à vos personnages Crash préférés a signifié beaucoup pour nous et nous avons sincèrement aimé créer ce jeu. Nous vous remercions d'avoir passé du temps avec nous et nous espérons que vous nous rejoindrez dans l'un de nos nombreux autres jeux.



Pour plus d'informations sur les futures annonces et actualités de Crash Bandicoot, n'hésitez pas à suivre Crash Bandicoot.



L'équipe Crash.

L'utilisateur Festive Charlie, sur Twitter, a contacté le service clientèle de l'éditeur pour s'enquérir de cette suppression, et un représentant a répondu :

Soyez assurés que l'aventure est loin d'être terminée. Nos magiciens techniques du Studio sont déjà occupés à mettre la touche finale à des fonctionnalités et des îles plus excitantes qui seront disponibles très bientôt.

Bien qu'il ne soit pas choquant que l'équipe du support client d'un studio soit laissée dans l'ignorance d'une suppression imminente, il est plus difficile d'excuser le fait de suggérer à un fan que le jeu est sur le point de recevoir un nouveau contenu excitant alors qu'il était en fait sur son lit de mort.

Les fans de Crash Bandicoot peuvent se rassurer, le héros roux revient l'année prochaine avec le jeu multijoueur Crash Team Rumble qui proposera des matchs en arène 4v4 sur PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One. De plus, Sony a récemment annoncé son intention de proposer de vrais jeux PlayStation sur mobile d'ici quelques années.



Voici les captures du jeu Crash Bandicoot: On The Run qui vient de disparaître :