Oxenfree II : Lost Signals sortira cet été sur mobile via Netflix Games

Annoncé lors du Nindie World Showcase 2023, le nouveau jeu de Netflix et Night School n'est autre que le très attendu Oxenfree II : Lost Signals. La version mobile pour iOS et Android sortira en même temps que les versions PS5, PS4, Switch et PC, soit le 12 juillet prochain.



Oxenfree II : Lost Signals fait suite à Oxenfree : Netflix Edition qui est actuellement disponible dans le monde entier sur iOS et Android pour les abonnés au service de streaming.

Oxenfree II arrive bientôt

Oxenfree 2 se déroule cinq ans après les événements du premier opus, avec son lot de nouveaux personnages et une histoire originale. Selon Sean Krankel, directeur du studio Night School, les enjeux seront encore plus importants dans ce jeu. Regardez la bande-annonce d'Oxenfree II : Lost Signals ci-dessous :

Oxenfree II : Lost Signals suit Riley Poverly, une chercheuse en environnement qui retourne dans sa ville natale pour enquêter sur les signaux de radiofréquence qui causent des perturbations dans les équipements électriques, ce qui mène à un mystère surnaturel. Tout un programme qui devrait permettre un nouveau scénario haletant, comme ce fût le cas avec Oxenfree premier du nom, paru en 2017.



Au lancement, le jeu comprendra une interface localisée et des sous-titres en français, allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, croate, danois, espagnol, finnois, grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, malais, norvégien Bokmål, néerlandais, polonais, portugais (Brésil), portugais, roumain, suédois, tchèque, turc, ukrainien et vietnamien. Rien que ça !



Quant à son prix, Oxenfree 2 sera vendu à 19,99 € sur les consoles et les PC, mais sera gratuit pour tous ceux qui disposent d'un abonnement Netflix actif sur mobile. En attendant, nous ne pouvons que vous conseiller de vous jeter sur le premier titre, mais il ne reste que la version Netflix sur l'App Store.

Télécharger le jeu gratuit OXENFREE: Netflix Edition