Castle Doombad Classic et Castle Doombad 2 arrivent sur mobile, console et PC

Dix ans déjà. En 2014, Adult Swim Games nous proposait le surprenant Castle Doombad, un jeu brillant de type tower defense. Malheureusement, le studio n'a pas maintenu la plupart de ses jeux mobiles, et Castle Doombad n'est plus disponible sur l'App Store. Qu'à cela ne tienne, l'éditeur Grumpyface a pu réacquérir les droits de la propriété intellectuelle et a annoncé l'année dernière son intention de refaire entièrement Castle Doombad pour les plates-formes modernes.

Un jeu remasterisé pour les mobiles, consoles et PC

Si ce projet de remake a fait de nombreux heureux, dont certainement notre ancien rédacteur Bewi qui avait testé Castle Doombad, certains ne voulaient pas d'un simple retour du jeu. C'est pourquoi le studio s'est dit qu'il serait plus judicieux de créer une suite à part entière, compte tenu de l'engouement. C'est ainsi que Castle Doombad Remake a été scindé en deux projets distincts.

Le premier est une suite à part entière, intitulée "Castle Doombad 2 : Muahaha" qui proposera "un nouveau contenu, une nouvelle direction de jeu surprenante, un mode coopératif à deux joueurs et une toute nouvelle histoire". Ce jeu n'a pas encore de date de sortie, et ne cible pas encore iOS et Android, mais on peut l'espérer.



Le second s'appelle donc "Castle Doombad Classic", qui sera plus proche de ce qu'ils avaient prévu de faire à l'origine, une préservation actualisée du jeu original, mais tout de même agrémenté de nouveaux contenus



Chris Graham, de Grumpyface, s'est déguisé en Dr. Lord Evilstein pour dévoiler le double projet en vidéo :

Comme vous pouvez le constater, Castle Doombad Classic sera lancé cette année sur iOS, Android, Switch et Steam. Pour les mobiles, il s'agira d'une version spéciale appelée "Castle Doombad : Free to Slay". Un nom qui ne sort pas de nulle part puisque, six mois après la version originale de Castle Doombad datant de 2014, les développeurs avaient proposé un jeu appelé Castle Doombad : Free to Slay, qui était essentiellement une version gratuite du jeu premium.



Grumpyface en fera apparemment de même avec les versions PC et Switch de Castle Doombad Classic qui seront payantes et les versions mobiles qui seront gratuites. Pour information, Grumpyface Studios possède un joli catalogue de jeux comme Unleash the Light, Teeny Titans, Bring Me Sandwiches ou encore Wispin, en 2010.