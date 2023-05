Cat Quest 3 : Pirates of the Purribean annoncé sur console, PC et mobile !

Le studio The Gentlebros est bientôt de retour avec Cat Quest 3 sur mobile, console et PC.



Après avoir lancé le premier Cat Quest en août 2017, un RPG d'action simplifié autour des chats avec une dimension stratégique très bien maîtrisée, les développeurs ont proposé une suite en septembre 2019. Nommée, Cat Quest II, il fut l'un des premiers jeux disponibles sur Apple Arcade. Cette suite était tout aussi excellente, améliorant de nombreux aspects de l'original et offrant encore plus de jeux de mots sur les chats. Les deux jeux Cat Quest ont été portés sur diverses consoles et plateformes PC, faisant de la série un succès hors de l'App Store et du Play Store.

Bientôt Cat Quest III

Pour démarrer la semaine, nous venons d'apprendre que la troisième édition a été annoncée sous le nom de Cat Quest : Pirates of the Purribean, un jeu de cape et d'épée à découvrir dans la bande-annonce ci-dessous :

Sans surprise, Cat Quest III est dans la même veine que les précédents opus : vous explorerez une vaste carte du monde, vous affrontez des ennemis par dizaines, et vous explorez divers donjons et villes pour accomplir des missions et collecter des trésors.



Mais pour relancer l'intérêt auprès des fans, Gentlebros a mis l'accent sur votre bateau pirate, que vous pourrez personnaliser et équiper avec divers accessoires. Il vous permettra de naviguer entre les différentes îles du monde et même de participer à des combats en mer, ce qui est une très bonne idée du point de vue du gameplay. Le jeu met également en avant un "nouveau système de combat affiné" et une "multitude de nouvelles armes et sorts", associés à une nouvelle mécanique d'échange d'armes qui vous permettra de créer des combos intéressants en utilisant différentes attaques. Sans oublier la touche humoristique avec de nombreux jeux de mots sur les chats.

Mobile release in the future, but we’re focusing on pc and consoles first this time! — Cat Quest (@TheGentlebros) May 26, 2023

Cat Quest : Pirates of the Purribean est prévu pour une sortie en 2024 sur PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam. Le compte Twitter de Gentlebros a également confirmé qu'il sera disponible sur mobile, mais un peu plus tard. Dommage que la chronologie se soit inversée, mais tout le monde sera servi, à un moment donné.

